Videohra místo návštěvy hřbitova? Lidé vzpomínají na zesnulé ve Warcraftu

Hráčů videoher stále přibývá, ovšem dostáváme se už do doby, kdy ti nejzasloužilejší „pařani“ začínají umírat. Navzdory předsudkům přitom většina z nich vedla i bohatý sociální život a rozmnožili se, svůj koníček pak předali i potomkům, kteří pak s láskou vzpomínají na společné okamžiky strávené ve virtuálních světech.

World of Warcraft

Jeden z takový se na sociální síti Reddit svěřil s dojemným příběhem, jak se svým otcem trávil mládí hraním kultovní hry World of Warcraft i poté, co mu bylo diagnostikováno onemocnění motorického nervu. Bohužel, zhoubnou nemoc se nepodařilo zastavit a jeho zdravotní stav se nakonec dostal do stavu, kdy již nebyl hru schopen sám ovládat. Ještě než se tak ale stalo, zvládl synovi skrz herní „poštu“ poslat poslední vzkaz s prostým, ale o to upřímnějším textem: „Miluju tě, synu. Táta.“

„Tenhle obyčejný dopis mám v inventáři už asi patnáct let a je to vždycky ta první věc, na kterou se podívám, když se do hry vrátím,“ napsal uživatel Striking Food na sociální síť Reddit a jeho příspěvek nezůstal bez odezvy. „To mi připomíná mýho tátu. Sice od něj nemám dopis, ale administrátor byl tak laskavý, že jednu z jeho postav převedl na můj účet,“ navázal na smutné téma další hráč a pokračoval způsobem, který slabší povahy donutí vytáhnout kapesníčky“ „Je to už osm let, ale pořád to bolí. Život jde ale dál, a já budu WoW hrát pořád, i když bez něj už to není takové.“

Uživatel levelzerogyro sice žádnou rodinnou tragédií neprošel, uvědomuje si však, že je to jen otázka času: „Doufám, že moji kluci jednou budou na naše společné hraní také vzpomínat s láskou. Nic na světě pro mě není lepší, než jen tak s nimi hrát a smát se, teď jsou z nich ale teenageři a já nemůžu být pyšnější na to, jací mladí chlapi se z nich stali.“

Podobných příběhů je ve vláknu spousta. Někteří vzpomínají na bratra, jiní na kluka od sousedů, s nímž propařili mládí, vyznění je ale vždy stejné. Co se společného sdílení emocí týče, není žádný rozdíl mezi videohrami, rybařením, čutáním na branku nebo třeba stavěním vláčků. Společný koníček sbližuje.

Cyničtější přispěvatelé ovšem v diskuzi připomínají, že by se neměl k tomuto dopisu tolik upínat, stačí jedna aktualizace a je pryč. Blizzard nostalgií zrovna netrpí.