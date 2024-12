Vyšla PC verze mobilní strategie Warcraft Rumble

PC verze je nyní dostupná skrze platformu Battle.net. Stačí spustit aplikaci, najít si záložku Warcraft Rumble a hru nainstalovat. Žádné výrazné změny nebo novinky součástí vydání na PC naneštěstí nejsou, byť hra působí, že je v betaverzi už přes rok.

Ostatně ani s PC verzí se Blizzard příliš nepáral. Na mobilních zařízeních se hraje na výšku a přesně tak vypadá i PC verze, jen prázdné místo po stranách vyplňují ozubená kola. Teprve až při vlastních bitvách se pohled rozšíří i do stran.

Warcraft Rumble na PC Warcraft Rumble na PC

Zatímco u bitev je logické, že musí být stejné, aby uživatelé PC neměli výhodu, u mapy a správy vojáků to nedává smysl. Chtěli by nalákat PC hráče, ale nejsou ochotni provést ani nezákladnější změny, díky nimž by bylo ovládání přívětivější.

Warcraft Rumble je mobilní free 2 play strategie, která láká na bity ve stylu Clash Royalle. To znamená, že hráči umísťují na bitevní pole jednotky, které mají nastavený svůj vzorec chování – pohybují se a bojují autonomně. Důležité je kontrolovat určité body na mapě, které umožní nasazovat jednotky blíže nepřátelské základně.

Podstatnou roli také sehrávají truhly se zlaťáky a žíly s rudou, z nichž je třeba zlato nejprve vykutat. Nehraje se jen PvP, základem jsou i poměrně robustní PvE mise, které je však třeba hrát neustále dokola.