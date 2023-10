Warcraft Rumble vyjde v listopadu, Blizzcon ukáže budoucnost značky

„Je to prostě způsob, jakým tým udělal grafiku. Chápu, o co vám jde. Ale Warcraft a WoW mají letos nejvíce novinek. Těšíme se na vás všechny,“ zareagoval šéf Blizzardu Mike Ybarra na dotaz, proč plánek akce Blizzcon vypadá, že populární MMROG World of Warcraft hraje třetí housle na úkor týmové střílečky Overwatch 2 a Diabla 4.

Hráči začali okamžitě spekulovat, co by to mohlo být. Co se týče World of Warcraftu, tady je zjevné, že tvůrci detailněji rozeberou připravovaný obsahový patch Guardians of the Dream, oznámí datum vydání a představí roadmapu pro následující rok. Jistě se dočkáme i oznámení nové expanze, o níž prozatím víme jen to, že to „nebudou piráti“. World of Warcraft příští rok oslaví 20 let od vydání, takže se nějaké větší oznámení nabízí. Ale u Blizzardu je lepší zůstat při zemi.

Co se Warcraftu týče, řada hráčů doufá, že se dočká strategie Warcraft 4. V této spojitosti je třeba říct, že zkušený tým, který makal na Starcaftu 2 a Heroes of the Storm už neexistuje.

Jistě víme jen to, že 3. listopadu vyjde akční mobilní strategie Warcraft Rumble (dříve Warcraft Arclight Rumble), která nejvíc připomene komerčně úspěšný mobilní hit Clash Royale. Blizzard hru oznámil skoro před rokem a půl, schytal kritiku a nějakou dobu to vypadalo, že ji zruší. Každopádně nedávno jsme zjistili, že žije a vyjde v den zahájení Blizzconu.

Co se zpracování týče, Warcraft Rumble je arkádový automat, v němž ožívají miniatury slavných hrdinů a padouchů a spolu s nimi i příběhy ze světa Warcraft. Funguje to tak, že za zlaťáky umísťujete na bitevní pole jednotky, které mají nastavený svůj vzorec chování – pohybují se a bojují autonomně. Důležité je následně zabírat různé body na mapě.

Tvůrci lákají na více než 60 miniatur, přes 70 příběhových misí v rámci kampaně, kooperaci v raidech i bitvy mezi hráči. Jak agresivní bude monetizace, ukáže až ostrý start. Každopádně pokud si hru předregistrujete, získáte kosmetické bonusy.

Nároky Warcraft Rumble iOS iPhone 6s a vyšší

iOS 13 a vyšší

RAM – 2GB RAM a více

Android CPU - Snapdragon 675 / Exynos 8890 and higher

GPU - OpenGLES 3.1 and higher

Adreno 612 / Mali-T880 MP12 and Higher

Android 5.1 (API level 22) and higher

RAM - 3GB of RAM and higher

Blizzard už také spustil propagaci na Warcraft Rumble ve World of Warcraftu. Úkol odstartuje dopis v poštovní schránce, který hráče navede k arkádovému stroji Warcraft Rumble. Úkolem je hledat mince, odměnou jsou miniatury a achievementy.