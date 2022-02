Svět Warcraftu obohatí nová hra. Bohužel jen pro mobily

Ještě nedávno nekriticky obdivovaná společnost Blizzard se v posledních letech plácá v bahně (viz náš článek) a i její nejvěrnější fanoušci marně hledají argumenty, proč nad ní ještě definitivně nezlomit hůl. Nedávný odkup Microsoftem je tak většinově vnímán pozitivně, prakticky jakákoli změna může v tuto chvíli být jen k lepšímu.

Pokusí se Blizzard napodobit úspěch Pokémon GO? A dopadne lépe než CD Projekt se svým Zaklínačem?

První krok Blizzardu pod novým vedením bylo oznámení nové survival hry (viz náš článek), už ten druhý ovšem příliš optimismu do žil nevlévá – mobilní adaptace „velkých“ značek totiž obecně nemají příliš dobrou reputaci. Ostatně neslavné oznámení mobilního Diabla Immortals bylo pro Blizzard jedním z prvních kroků do hlubin (viz náš článek).

Tentokrát už se marketingové oddělení aspoň poučilo v tom, že podobná hra nemá být ukazována s velkou pompou na hlavních pódiích, protože to s sebou nese jen přehnaná očekávání. O Warcraftu na cesty jsme se proto dozvěděli jen tak mimochodem z čtvrtletní výroční zprávy Blizzardu, kde se mimo jiné píše: „Na rok 2022 plánujeme zásadní nový obsah pro sérii Warcraft, včetně nových zážitků ve World of Warcraft a Hearthstone. Poprvé se také hráčům dostane Warcraft do rukou na mobilních platformách.“

Internetový mem vysmívající se Blizzardu je aktuální i po třech letech.

Jestli půjde jen o port nějakého staršího dílu z třídílné série strategií, anebo o titul od začátku projektovaný na malé obrazovky, není zatím jisté. Zahlédli jsme však několik věrohodných spekulací o tom, že by mohlo jít o hru pro rozšířenou realitu na principu nesmrtelného Pokémon GO.

Jisté je, že to není zrovna oznámení, ve které fanoušci doufali. Na druhou stranu, vzhledem k obrovským příjmům, které má dnes Activision Blizzard z mobilních her (především z Call of Duty a Candy Crush Sagy), celkem pochopitelné. Pokud se navíc podaří protlačit značku Warcraft mezi víc lidí, mohli bychom z toho nakonec profitovat všichni.