Po Diablu vstaly z mrtvých i legendární strategie Warcraft I & II

Na gog.com je k mání Warcraft: Orcs & Humans uzpůsobený pro dnešní systémy a Warcraft II Battle.net Edition, který zahrnuje původní hru Tides of Darkness i s expanzí Beyond the Dark Portal.

Podobně jako u Diabla jsou i u Warcraftu II k dispozici dvě verze. Jedna původní, netknutá, která umožní propojit hráče pomocí původní verze klienta Battle.net.

Druhá „GOG-enhanced“ podporuje HD rozlišení, úpravu obnovovací frekvence a lépe řeší kompatibilitu s dnešními počítači. V multiplayeru ji lze ovšem hrát jen v rámci LAN nebo P2P.

Obě hry lze koupit pouze na GoG. Jednička vyjde na 5,29 euro, dvojka na 8,89 euro a bundle na 13,29 euro.

Připomeňme, že během letošního roku vyjde remaster trojky nazvaný WarCraft III Reforged. Blizzard vytváří hru znovu od píky, ať už jde o hrdiny, jednotky, budovy či prostředí. Celkem se můžeme těšit na více než 40 hodin gameplaye a přes čtyři hodiny filmečků. Nové je i uživatelské rozhraní a vývojáři zasáhnou rovněž do vyvážení hry. A to vše při zachování kompatibility s většinou starých map.