Warcraft slaví 30 let. Původní strategie v nové grafice už jsou v prodeji

Historie Warcraftu se začala psát v roce 1994, když vyšla stejnojmenná real-time strategie. Zpracovávala nelítostný střet lidí a orků. O pouhý rok později na ni navázal Warcraft 2: Tides of Darkness.

Oba dva díly se u příležitosti 30. výročí Warcraftu dočkaly remasterované verze, které se snaží uchovat původní estetiku. Stejně jako u Command & Conquer Remastered je možné si přepínat mezi starou a novou grafikou.

Warcraft Remastered Warcraft Remastered

Samozřejmostí jsou nějaká ta vylepšení v podobě podpory širokoúhlých monitorů, nekomprimovaná hudba a zvuky či modernizované ovládání. Bonusem pak jsou dosud nezveřejněné grafické materiály, které vedly ke zrodu Warcraftu.

Patche 2.0 se dočkal také odfláknutý Warcraft 3: Reforged, který mimo jiné přináší předělané herní prostředí, nasvícení a uživatelské rozhraní. Všechny tři hry lze koupit v jedné kolekci Warcraft Remastered Battle Chest za 40 eur (zhruba 1 000 korun), nebo samostatně – za 10 eur Warcraft Remastered, 15 eur stojí Warcraft II Remastered, 30 eur Warcraft 3: Reforged.

Stream dále navázal karetní hrou Hearthstone, do níž se brzy podívají karty s tematikou sci-fi Starcraftu. Stane se tak už v lednu v rámci minisetu Heroes of Starcraft. Karty budou mít příslušnost k jedné ze tří frakcí (Zergové, Protossové a Terrané) a použitelnost napříč více povoláními. Každou frakci ještě zastoupí hrdinská karta, za Zergy to bude samozřejmě Kerrigan.

Plány kartiček Hearthstone pro nadcházející rok Plány kartiček Hearthstone pro nadcházející rok

Blizzzard dále odhalil plány s Hearthstone na příští rok, tady to prozatím moc zajímavé není. Tři expanze a tři mini sety je zajetá klasika. Známe už i témata: Emerald Dream, The Shrouded City a The Heroes of Time.

V závěru došlo ještě na mobilní akční strategii Warcraft Rumble, která vyšla před rokem a měla poměrně dobrý potenciál stát se obstojnou variantou k zajetému Clash Royale. Hra je ovšem i po roce pořád zabugovaná a kadence obsahu je, slušně řečeno, slabá. Dozvěděli jsme se tak, že do budoucna se chystají leadeři, kteří zastoupí dvě frakce, což teoreticky přinese další variabilitu při skladbě armád. A že 10. prosince začne beta na PC.

Co se World of Warcraftu týče, oslavy ve hře už dále probíhají. Zajímavých nových informací bylo poměrně dost, zmínil bych tak alespoň, že na příští rok se chystá Mists of Pandaria Classic, přičemž na konci léta dojde k odhalení nové expanze World of Warcraft: Midnight. Jednou z novinek bude léta odmítaný „player housing“, tedy možnost vybudovat si a dekorovat vlastní příbytek. Tipuji, že Blizzard tady zrecykluje Garrison z expanze Warlords of Draenor.

O tom, jaká je budoucnost značky Warcraft, jsme se ovšem mnoho nového nedozvěděli. Je však patrné, že hlavní zájem leží na bedrech World of Warcraftu.