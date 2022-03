Jaká je nejbližší budoucnost Warcraftu? Chystají se tři oznámení

Dopis „Uložte si datum – budoucnost Warcraftu“ možná zní trochu dramaticky, nicméně jeho obsah nijak dramatický není. Blizzard se chystá odhalit nové expanze a mobilní hru.

Nejblíže je oznámení týkající se karetní hry Hearthstone. První letošní expanze z plánovaných tří bude odhalena 15. března, přičemž krátce poté tvůrci blíže přiblíží plány pro rok 2022. První expanze nového roku je vždy velká příležitost provést strukturální změny, protože nejenže z režimu standard odrotují předloňské sety, ale změní se i základní „core“ set. A změny jsou tentokrát hodně potřeba, protože od vydání United in Stormwind je to velká bída.

O měsíc později, konkrétně 19. dubna, bude odhalena nová expanze MMORPG World of Warcraft. „Těšíme se, až vám ukážeme, na čem jsme pracovali a kam se vaše dobrodružství v Azerothu vydají příště. Do té doby doufáme, že se vám bude líbit Eternity’s End, nejnovější update a závěrečná kapitola ságy Shadowlands,“ píše Hight. Více prozatím nevíme.

Pokud se ovšem podíváme na data vydání jednotlivých expanzí, nová expanze by tu mohla být už koncem letošního roku, nebo začátkem příštího. Aktuální expanze Shadowlands vyšla po odkladu 23. listopadu 2020. Můj optimistický odhad zní letošní prosinec.

Pomalu se blíží i první odhalení první mobilní hry z univerza Warcraft. Více se dozvíme v květnu. Prozatím můžeme jen spekulovat. Dříve kolovaly zvěsti, že by to mohla být hra ve stylu Pokémon Go. Větší smysl by dávalo využít značku v nějaké akční strategii typu Clash Royale, ale kdo ví. Očekávání jsou každopádně nízká.

O kdysi slibovaném patchi pro Warcraft 3: Reforged nepadla ani zmínka. Ano, já vím.