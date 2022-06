Zveřejnil utajované dokumenty, aby dokázal, že je ve hře chyba. Už zase

Loni v červenci jsme vám přinesli příběh zapáleného hráče hry War Thunder, který ve snaze dokázat, že mají vývojáři ve hře chybu a špatně vymodelovali jistý druh tanku, neváhal na internet nasdílet přísně tajné vojenské materiály. Hádku sice vyhrál, ovšem jinak prohrál na celé čáře, autoři totiž nejenže požadovanou změnu do hry nezapracovali a dali mu ban, za zveřejnění utajovaného materiálu mu ještě hrozí i skutečné vězení.

Vývojářům hry se samozřejmě zveřejňování utajených dokuemntů přes jejich fóra nelíbí a nechtějí být kvůli němu popotahováni.

Řekli byste si, že šlo jen o ojedinělého pošuka, který příliš nechápe rozdíl mezi videohrou a skutečností, ovšem nyní se ukazuje, že podobně nešťastné nápady nejsou až tak ojedinělé, jak by se snad mohlo zdát. Stejná věc se totiž ve stejném diskusním fóru opakovala. A pak ještě jednou!

Zatímco v prvním případě šlo o britský tank, podruhé to byl francouzský a třetí případ pocházel z Číny. V tomto případě pak byly důvody zveřejnění dokumentu ještě absurdnější než v předchozích případech, protože se přemotivovaný uživatel vlastně hádal jen sám se sebou. Hodnoty, vůči kterým měl výhrady, totiž pocházely jen z testovací verze a bylo slíbeno, že budou do budoucna ještě zásadně upravovány.

„I když chápeme, že naši hráči chtějí, aby hra byla co nejrealističtější, žádáme je, aby nedělali nic nezákonného a neohrožovali svou bezpečnost, stejně jako bezpečnost členů našeho komunitního týmu. Vývojáři hry War Thunder se snaží informace o vozidlech zkoumat pomocí legálně dostupných nástrojů a skandály, jako je tento, našemu úsilí zjevně neprospívají,“ vzkázali fanouškům autoři hry a kompromitující příspěvek samozřejmě smazali.

Pro dobro přehnaně vášnivého fanouška doufáme, že si tohoto přešlapu v Číně nikdo nevšiml – trest, který by mu za to hrozil, by byl asi ještě o něco ostřejší než ten z výše zmíněných evropských států.