Fanoušci hry War Thunder nepřestávají sdílet utajené vojenské materiály

Zhruba před rokem a půl jsme vám přinesli příběh nadšence do hry War Thunder, který na podporu svých argumentů ohledně kvality virtuálního zobrazení tanku Challenger 2 zveřejnil v diskuzních fórech jeho provozní příručky. Ty jsou ovšem chráněným vojenským materiálem, za jehož zveřejnění hrozí pachateli až čtrnáct let vězení. Co vypadalo jako ojedinělý přehmat příliš horlivého fanouška, se ovšem od té doby stává noční můrou moderátorů fór věnovaných této hře. Podobné případy se totiž objevují stále častěji.

Fanošuci ve War Thunder zdobí své tanky ukrajinskými barvami, ale i „ruským“ písmenem Z.

Magazín PC Gamer napočítal od té doby dalších pět takových incidentů, přičemž ke dvěma došlo během těch několika málo dnů letošního roku. Ano, manuál k padesát let starému letounu F-15 už asi není tak citlivý jako ten k tankům, které Británie aktuálně posílá na pomoc Ukrajině, z hlediska legislativy v tom ovšem žádný zásadní rozdíl není. Moderátoři oficiálních diskuzních fór War Thunderu se tak bojí, aby kvůli tomu sami neměli průšvih.

„Kluci, řeknu to velmi jasně, aby to každý pochopil. Pokud nemůžete definitivně prokázat, že je něco legálně veřejně dostupné, zcela odtajněné a bez jakýchkoli omezení, vůbec to tu nezveřejňujte,“ apeloval na uživatele moderátor Smin1080p a kontroverzní dokument okamžitě smazal. Jenže jakmile se jednou něco objeví na internetu, už to nelze vzít zpět. To platí nejen o domácí pornografii, ale i o utajovaných vojenských materiálech.

Anton Judintsev, zakladatel studia Gaijin (mimochodem původně ruského, dnes sídlí v Budapešti) se pro server Aerotime k tomuto ožehavému tématu také vyjádřil: „Příspěvky obsahující utajované nebo zakázané informace z našeho fóra vždy co nejdřív smažeme. Našim uživatelům zakazujeme sdílet takové dokumenty na našich platformách a znovu a znovu jim připomínáme, že je to nezákonné a zbytečné, takže by to nikdy neměli dělat.“

War Thunder je sice v některých režimech docela realistický, stále je ovšem jen vojenskou hrou pro masy, kde na pozici každého šroubku v plátování příliš nezáleží. Hádat se proto v této souvislosti o drobné technické detaily je poněkud zbytečnou činností.