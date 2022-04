Politické řeči zakázány, autoři hry War Thunder zrušili kvůli válce chat

Na rozdíl od většiny herních společností, které se po vypuknutí bojů na Ukrajině postavili na stranu napadeného národa, původem běloruští Gaijin Entertainement zvolili jen neutrální vyjádření. Jsou údajně ryze apolitičtí a myslí si, že válka by podle nich prý měla zůstat jen ve videohrách.

Autoři War Thunderu se distancovali od reklamy v propagandistických videích donbaských separatistů.

Podstatná část publika jejich nejúspěšnější hry War Thunder pochází z východní Evropy a Ruska a tak si to studio nechce s nikým rozházet, což se mu ovšem příliš nedaří.

Společnost sídlící aktuálně v maďarské Budapešti už byla v loňském roce popotahována za to, že se reklamy na jejich hry objevily i v propagandistických videích doněckých separatistů. Gaijin se tehdy hájil tím, že je to práce externí PR agentury a že „nikomu a nikde neposkytují politickou podporu, o politice nic neví a raději se proto do ní nepletou.“

Touha zůstat za každou cenu neutrální je ovšem v dnešní vyhrocené době stále těžší a nemá jen samé výhody. Nyní studio přivedla až k poměrně kontroverznímu rozhodnutí – ve War Thunderu zakázalo veškerou komunikaci mezi hráči a to psanou i hlasovou.

Ano, sice tím zamezili tomu, aby hráči řešili „politická témata“, jak diplomaticky popsali vulgární hádky znesvářených skupin hráčů zástupci Gaijinu pro magazín Vice, jenže těm slušným tím velice zkomplikovali situaci.

Ve War Thunder můžete narazit na tanky v ukrajinských barvách i s „ruským“ písmenem Z.

War Thunder je totiž válečná hra založená na koordinovaném postupu, takže kromě toho, že teď lidé nemůžou poslat své protivníky „na chuj“, nemůžou se ani navzájem varovat před nebezpečím a plánovat společné manévry. Opatření už trvá měsíc a mezi hráči vyvolává jen kritiku.

Ani přes „náhubkové opatření“ přitom ze hry ozvěny aktuálního konfliktu nezmizely. Jelikož je zde možné ozdobit prakticky jakýkoliv válečný stroj vlastními barvami, tak se po bojišti i nadále prohánějí tanky pomalované modro-žlutými vlajkami nebo naopak s nechvalně proslulým písmenem Z.

Geijin se tak dostává do situace hospodského Palivce ze Švejka, který se navzdory maximální snaze o opatrnost stejně dočkal trestu. Byť v tomto případě jen verbálního. Lidé sice nadávají, ve skutečnosti počty hráčů v posledním měsíci významně narostly, jak ukazují údaje na stránce Steam Charts..