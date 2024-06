Vývojáři omylem použili v reklamě fotografii skutečné katastrofy raketoplánu

Informace o nová softwarové záplatě do populární válečné hry War Thunder by za standardních okolností doputovala jen k jejím fanouškům, přeci jen jde pouze o hrstku nového obsahu a nějaké to vybalancování pravidel. Tentokrát se ovšem vývojářům podařilo zaujmout nejen herní novináře napříč celým světem. Do grafických podkladů totiž zařadili i efektní snímek leteckého souboje, dramatickou kompozici však zpestřili výbuchem nepřátelského stroje, který až nápadně připomínal tragédii raketoplánu Challanger.

Exploze Challengeru obletěla celý svět.

Jedna z nejhorších katastrof vesmírných misí se odehrála v roce 1986, kdy 73 sekund po startu došlo kvůli selhání pryžového těsnění na jedné z pomocných raket k výbuchu, při němž zahynula celá sedmičlenná posádka (více viz článek od kolegů z Technetu). Jednu z nejdramatičtějších událostí 20. století vysílala živě televize a osudné záběry byly mnohokrát zopakovány, není tak s podivem, že ikonický „zakroucený“ mrak poznalo na obrázku mnoho uživatelů na internetu.

Že v tomto případě nešlo jen o shodu náhod a výbuch opravdu odkazoval na konec Challengeru potvrdili i sami autoři a za nešťastnou konotaci se omluvili. „Přijměte prosím naši upřímnou omluvu, obrázek byl součástí referenčního balíčku leteckých výbuchů, který používají naši grafici, a kontext se ztratil,“ nasypali si popel na hlavu na sociálních sítích. Zároveň pak prý přijali taková opatření, aby se v budoucnosti nic podobného nestalo.

S ohledem na pozůstalé nehody jde samozřejmě o politováníhodný omyl, není to však zdaleka první problém, se kterým se vývojáři War Thunderu museli vypořádat. V minulosti se například opakovaně stalo, že příliš vášniví uživatelé nahrávali na internet tajné vojenské dokumenty, aby poukázali na některé nerealistické prvky ve hře (viz náš článek).