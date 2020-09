Ve strategii War Mongrels si zahrajeme za vojáky wehrmachtu

Právě příběh by mohl být tím hlavním lákadlem War Mongrels, inspiroval se prý osudy skutečných lidí. Těžko zatím říct, jestli budeme přerod propagandou zfanatizovaných nacistů v odbojáře sledovat v přímém přenosu, anebo už na začátku přijdeme „k hotovému“, nic to však nemění na tom, že půjde o ve hrách málo viděný druh zápletky.

Pokud si ale odmyslíme neobvyklý původ hlavních hrdinů, budou War Mongrels přímočarou kopírkou slavných Commandos. Jak ukázal úspěch Desperados 3 nebo samurajských Shadow Tactics, tento žánr se pomalu vrací do módy, aniž by musel nějak výrazněji inovovat.

Zajímavou vlastností War Mongrels má být kooperace s druhým hráčem, příběhovou kampaň byste ale měli být schopní dokončit i ryze vlastními silami. Nebyli by to Destructive Creations, kdyby nechtěli šokovat zobrazením explicitního násilí, a tak se můžete „těšit“ i na scény mučení či zabíjení nevinných, to vše vyvedené v mimořádně detailní grafice.

Hotovo by mělo být v první polovině příštího roku, kdy hra vyjde na PC a konzole stávající i budoucí generace.