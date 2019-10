Příští hra podle Walking Dead bude pro virtuální realitu

Seriál Walking Dead (Živí mrtví) je stále popkulturním fenoménem. I když jeho nejlepší dny už jsou minulostí, stále má co nabídnout. A to i ve světě počítačových her, kde se mu dosud příliš nedařilo. Interaktivní seriál od Telltale Games byl sice super, ale své autory od krachu nespasil, nepovedený Overkill’s The Walking Dead zase položil studio Starbreeze (viz náš článek).



Doufejme, že stejný osud nebudou následovat i Skydance Interactive, relativně mladé studio, které má zatím na svědomí jen průměrnou akci Archangel: Hellfire. Jejich Walking Dead : Saints & Sinners bude akční survival akcí pro virtuální realitu, která vás postaví proti mrtvolám tváří v tvář.

Podle všeho půjde o příběhovou koridorovou akci plnou obtížných morálních rozhodnutí. První trailer ukazuje hodně stylizovanou grafiku, která nicméně dokáže zprostředkovat brutalitu a bezvýchodnost postapokalyptického světa. Někteří lidé již měli možnost si hru vyzkoušet na vlastní kůži a shodují, že jde o poměrně intenzivní zážitek. Obzvláště si pochvalují provedení boje, při kterém se vaše chladné zbraně zasekávají do nebohých nepřátel.

The Walking Dead: Saints & Sinners by mělo vyjít již 23. ledna příštího roku, na jakých platformách zatím nevíme.