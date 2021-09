Vývojář originálním způsobem urazil fanouška, stálo ho to ale místo

Udržovat dobré vztahy s herní komunitou je pro tzv. živé (live service) hry klíčové. Pokud totiž chcete, aby se vám lidé ke hře pravidelně vraceli a ideálně vám za to ještě platili, musíte naslouchat jejich stížnostem a požadavkům. Samozřejmě platí, že nikdy se nemůžete zavděčit všem, a ne každé přání lze splnit. Při otevřeném jednání a pečlivém vysvětlování ovšem hráči dokážou přijmout i nepopulární rozhodnutí. Kromě herních designérů, grafiků, programátorů a dalších technických povolání se tak pro chod studia poslední dobou stávají stále důležitější i komunitní manažeři. Slouží jako prostředníci mezi studiem a hráči, kteří s nimi často mluví ústy svých zástupců z řad respektovaných členů diskusních fór nebo populárních streamerů.



Podle hráčů World of Warships její autoři kladou na mikrotransakce až příliš veliký důraz.

Bohužel v případě online válečné hry World of Warships, kterou má na svědomí stejná firma jako populární World of Tanks, se v poslední době vzájemná spolupráce obou stran zasekla. Co hůř, přerostla do otevřeného boje. Zástupci hráčů dlouhodobě upozorňují na nelibý trend, kdy prý Wargaming dává čím dál větší důraz na tahání peněz z kapes hráčů namísto doplňování dlouho požadovaných funkcí. Nepříjemná situace vygradovala před několika týdny, když se ukázalo, že fanoušky netrpělivě očekávanou bitevní loď USS Missouri mohou lidé získat pomocí „gamblování“ s lootboxy a nikoliv formou klasického nákupu za herní měnu.

Na protest proti tomu více než dvacítka zavedených přispěvatelů oznámila konec spolupráce. Mezi nimi byl i ruský streamer s přezdívkou Turry, jehož kanál má na Youtube více než 60 000 sledovatelů. Bohužel v tomto případě se z hádky o videohru stala poněkud osobnější záležitost. Turry byl vůči autorům dlouhodobě kritický, což zřejmě jeden ze zaměstnanců Wargamingu neunesl a vymyslel poměrně originální, byť také lehce dětinský způsob, jak si s ním vyřídit účty.

Pro ruské fanoušky totiž vytvořil speciální promokód, po jehož zadání mohli dostat zdarma několik herních vylepšení. Jde o poměrně běžnou taktiku, kterou k sobě vysílající poutají věrné diváky, tentokrát ovšem kód neměl tradiční lehce zapamatovatelnou formu typu „darekodstremeraXY“, ale na první pohled nečitelný kód W0LAXU5FKUTURY5. Během jeho přepisování si ale mnoho lidí povšimlo sekvence písmen, která evidentně nebyla náhodou. I neangličtinář z písmen F K TURY dokáže vyluštit, že jde o nepříliš důmyslně vytvořenou zkratku, kterou autor kódu Turryho posílá do… k šípku.

Ke cti Wargaming budiž fakt, že na rozdíl od třeba Mirka Topolánka a jeho slavného gesta „jsi jednička“ nehledali trapné výmluvy a přiznali, že došlo k zásadnímu pochybení.

„Je to neomluvitelné. Interním auditem jsme zjistili, že jde o iniciativu jednoho konkrétního zaměstnance, který za to byl okamžitě suspendovaný,“ zareagovali v oficiálním prohlášení a Turrymu se jmenovitě omluvili. Kromě toho ještě zveřejnili kód TURRYWEARESORRY, který přidává ještě větší bonus než ten minulý.

Turry sice omluvu přijal, ovšem k budoucnosti hry zůstává skeptický. A není se čemu divit, krátce po tomto incidentu za dramatického mediálního prohlášení dal výpověď jeden z vedoucích komunitních manažerů Wargamingu Zachary „CabMech“ Doig, který své nejmenované šéfy nazval zbabělými, opovrženíhodnými a podělanými.



Tomu panečku říkáme výpověď. Dlužno ovšem připomenout, že Wargaming je obrovská mezinárodní firma s kancelářemi napříč celým světem a týmy pro jednotlivé tituly z jejich portfolia jednají víceméně nezávisle. Hráčů u nás daleko populárnějšího World of Tanks se tak tyto problémy nemusí vůbec dotknout.