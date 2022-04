Velké změny na obzoru, v Hearthstone konečně začne nový rok hydry

První expanze nového roku přináší vždy největší změny, což je zároveň šance pro vývojáře napravit věci, které se nepovedly. A že tvůrci mají po posledních nepovedených expanzích co napravovat.

Co konkrétně přinese nový rok hydry? Až nová expanze 12. dubna vyjde, z režimu standard odrotují expanze Ashes of Outland, Scholomance Academy a Madness at the Darkmoon Faire. To je pořádný balík karet. Zároveň se změní core set, což je sada základních karet, ke které mají všichni hráči přístup zdarma. Loňský rok to bylo 235 karet, letos se dostáváme na 250 karet. Přesněji řečeno jich 57 zmizí a nahradí je 72 nových. Všechny přitom známe z dřívějška, specificky nové karty pro core set tentokrát nevznikly. Nový core set je k vidění zde.

Do nové základní sady výrazně zasáhnou hrdinové z expanze League of Explorers. Vrací se totiž Sir Finley Mrrgglton, Brann Bronzebeard, Elise Starseeker a Reno Jackson. Právě posledního zmíněného řada hráčů zbožňovalo, umožnil totiž hrát takzvané jednokartové balíčky (každá karta je v balíčku pouze jednou). Při splnění této podmínky totiž zahrání Rena znamená, že se hrdina vyléčí do maxima. Vrací se také klasicky jako Voidwalker, Wild Pyromancer či Acolyte of Pain.

Vlastní expanze přidává dvě nová klíčová slova. Dredge umožní podívat se na tři karty ve spodní části balíčku, vybrat jednu z nich a dát ji navrch. Colosall jsou obrovská monstra, s nimiž se po zahrání vyloží i jejich přídavek, vše samozřejmě s různými efekty. Více jsme na Bonuswebu psali zde. Všechny karty z nové expanze si můžete prohlédnout zde.

První dojem není špatný. Je vidět, že tvůrci zkoušejí trochu experimentovat s novými koncepty, zároveň už máme vytipované karty, které mohou být problematické. Ovšem až praxe ukáže, zda jsou obavy oprávněné. Je třeba brát v potaz, že spousta „stěžejních“ karet stávající mety odrotuje v rámci trojice loučících se expanzí.

Letošek nemáme očekávat žádný nový režim. Tvůrci se místo toho budou soustředit na nový obsah pro všechny stávající režimy, vylepšovat hratelnost, uživatelskou přívětivost a celkovou stabilitu. Což vnímám jako správné rozhodnutí. Režim Mercenaris se dočká spousty nového obsahu za pár měsíců, zatímco Battlegrounds čeká organizace do sezon, podobně jako se cyklí expanze v Hearthstone. V průběhu roku bude přidán systém postupu.

Vláda hydry začíná 12. dubna.