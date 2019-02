Další český hit na obzoru? Steampunkoví Volcanoids vstoupili na Steam

Žádný vysokorozpočtový hit velikosti loňského Kingdom Come se letos v Česku nechystá, to však neznamená, že by se tu snad nepřipravovaly zajímavé věci. A jednou z nich je určitě i projekt Volcanoids, který se čerstvě objevil na Steamu v režimu předběžného přístupu. Na první pohled je to klasický zástupce survival žánru, ve kterém se snažíte přežít na opuštěném ostrově. Co hru odlišuje od desítek jiných podobných titulů, je především její zasazení do steampunkového světa.

Složité mechanické stroje poháněné párou tu navíc nejsou jenom pro efekt, ale tvoří jednu z klíčových složek hratelnosti. K dispozici totiž máte mobilní základnu, kterou si můžete, respektive musíte vylepšovat a také bránit před útoky nepřátelských robotů. V jádru to tedy vypadá na klasické kolečko shánění potřebných surovin, výrobu vylepšení, které vám umožní dostat se k ještě vzácnějším surovinám..., však to znáte sami

Do oficiálního vydání zbývají ještě přibližně dva roky, takže je jisté, že se spousta věcí ještě změní. Zatím je hotová pouze část singleplayerového obsahu, do budoucna autoři počítají i s multiplayerem, a to jak kooperativním, tak PVP. Dosavadní přijetí na Steamu je poměrně vřelé, takže nezbývá než držet palce, aby se vše podařilo dotáhnout do úspěšného konce.