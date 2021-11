Závody Gran Turismo vyjdou i s vlastním volantem, stát bude přes 20 000 Kč

Zatímco nová řada xboxů už má své vlajkové závody venku a hráči nešetří nadšením (viz naše recenze nové Forzy), majitelé playstationů si na své Gran Turismo 7 musí počkat až do 4. března.

Gran Turismo DD pro je vyráběný pro playstationy, použít půjde však i u PC a snad i xboxů.

Pokud si však budou chtít zahrát bez kompromisů, měli by zbývající čas věnovat hledání nějakého přivýdělku. Cena oficiálního volantu Gran Turismo DD Pro, kterou pro hru vyrobí společnost Fanatec, se totiž pohybuje v rozmezí od 16 do 22 tisíc korun (viz předprodej na oficiálních stránkách).

Pro automobilové nadšence by ovšem nemuselo jít o špatnou koupi. Už v základní verzi dostanou více než desetikilové monstrum vybavené přímým pohonem. To znamená, že je volant přímo namontován na hřídeli motoru, takže zde není žádný řemenový nebo převodový pohon, který by rozmělňoval zpětnou vazbu síly. Zjednodušeně řečeno, odezva volantu bude daleko realističtější, než s klasickým force feedbackem, což prý přinese daleko věrnější pocit z jízdy.

Dražší verze se pak liší počtem dodávaných pedálů a také vyšším točivým momentem zabudovaného motoru, který v tom nejlepším případě může dosahovat až do hranice 8 newtonmetrů.

Pokud už někdo zainvestuje do luxusního volantu, nemůže u toho samozřejmě sedět jen tak v křesle. Další peníze proto spolkne pořádná židle, ideálně zabudovaná do kovového rámu, díky němuž budete moci zaujmout skutečnou závodnickou pozici. A aby byla iluze dokonalá, pomalu můžete začít vyhlížet i novou helmu pro virtuální realitu PS VR2, kterou tvůrci přislíbili podporovat (viz náš článek).

Nějaké peníze si pak pro jistotu ponechte i pro stěhováky a k zaplacení kauce na nájem, až vás vaši blízcí se zařízením zabírajícím půlku místnosti vyhodí na ulici.