Vrací se největší propadák Nintenda, z „pohlcujícího" 3D zážitku bolela hlava

Ondřej Zach
  11:52
Virtual Boy je dnes sběratelská rarita. Pokus Nintenda o imitaci virtuální reality dopadl v devadesátých letech katastrofálně. Letos v únoru si půjde skrze nové příslušenství tuto éru připomenout.

Virtual Boy není ani handheld, ani domácí herní konzole. Zařízení bylo nutné mít postavené na stojánku na stole, přičemž ze slibovaného „pohlcujícího 3D“ zážitku, který lze vnímat jako pokus o imitaci virtuální reality, pálily oči a bolela hlava.

Virtual Boy
Virtual Boy

Takto vypadá originál z roku 2025

Virtual Boy vyšel v roce 1995 a celkově prodalo se pouhých 770 tisíc kusů, přičemž na konzoli zavítalo během kratičkého životního cyklu jen 22 her.

Letos 17. února se vrátí v podobě takzvané klasické verze. Aby byl zážitek maximálně autentický, bude to replika, která využívá displeje konzolí Switch a Switch 2.

Virtual Boy Classic
Virtual Boy Classic

A takto replika (vlevo standardní, vpravo levnější z kartonu)

Konzole Switch/Switch 2 ovšem není jediná podmínka. Přístup ke hrám zajistí předplatné Nintendo Switch Online + Expansion pack, zatímco pro hraní bude nutné mít periferii Virtual Boy, a to buď věrnou repliku (zhruba 2 500 korun), nebo levnější papírovou verzi z kartonu (zhruba 625 korun).

Při vydání v únoru budou k dispozici následující hry:

  • Teleroboxer
  • Galactic Pinball
  • RED ALARM
  • GOLF
  • Virtual Boy Wario Land
  • 3-D TETRIS
  • The Mansion of Innsmouth

Virtual Boy Classic

Virtual Boy Classic

během roku 2026 se hráči dočkají dalších titulů, včetně dvou nevydaných, což je z pohledu retro fanoušků poměrně lákavé:

  • Mario Clash
  • Mario’s Tennis
  • Jack Bros.
  • Space Invaders Virtual Collection
  • Virtual Bowling
  • Vertical Force
  • V-Tetris
  • Zero Racers (nevydaná hra)
  • D-Hopper (nevydaná hra)
Virtual Boy Classic
Virtual Boy Classic
Virtual Boy Classic
Virtual Boy Classic
21 fotografií

Obslužná aplikace nabídne obvyklé benefity v podobě přetáčení času či možnosti nastavit si ovládání. Během roku také umožní změnit barvy ze standardních odstínů červené.

Vstoupit do diskuse
Témata: Nintendo, Virtual Boy

