Virtual Boy není ani handheld, ani domácí herní konzole. Zařízení bylo nutné mít postavené na stojánku na stole, přičemž ze slibovaného „pohlcujícího 3D“ zážitku, který lze vnímat jako pokus o imitaci virtuální reality, pálily oči a bolela hlava.
Takto vypadá originál z roku 2025
Virtual Boy vyšel v roce 1995 a celkově prodalo se pouhých 770 tisíc kusů, přičemž na konzoli zavítalo během kratičkého životního cyklu jen 22 her.
Letos 17. února se vrátí v podobě takzvané klasické verze. Aby byl zážitek maximálně autentický, bude to replika, která využívá displeje konzolí Switch a Switch 2.
A takto replika (vlevo standardní, vpravo levnější z kartonu)
Konzole Switch/Switch 2 ovšem není jediná podmínka. Přístup ke hrám zajistí předplatné Nintendo Switch Online + Expansion pack, zatímco pro hraní bude nutné mít periferii Virtual Boy, a to buď věrnou repliku (zhruba 2 500 korun), nebo levnější papírovou verzi z kartonu (zhruba 625 korun).
Při vydání v únoru budou k dispozici následující hry:
- Teleroboxer
- Galactic Pinball
- RED ALARM
- GOLF
- Virtual Boy Wario Land
- 3-D TETRIS
- The Mansion of Innsmouth
během roku 2026 se hráči dočkají dalších titulů, včetně dvou nevydaných, což je z pohledu retro fanoušků poměrně lákavé:
- Mario Clash
- Mario’s Tennis
- Jack Bros.
- Space Invaders Virtual Collection
- Virtual Bowling
- Vertical Force
- V-Tetris
- Zero Racers (nevydaná hra)
- D-Hopper (nevydaná hra)
Obslužná aplikace nabídne obvyklé benefity v podobě přetáčení času či možnosti nastavit si ovládání. Během roku také umožní změnit barvy ze standardních odstínů červené.