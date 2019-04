Trenéři zakazují sportovcům hrát hry, prý jim ničí kariéry

Propadli také sparťané Fortnite, nebo je problém jinde?

„Musíte jim (fotbalistům, pozn. red.) pomoct se bránit, protože nejde o žádný zanedbatelný problém. Pokud jste k sobě upřímní, je to stejné jako alkoholismus nebo závislost na drogách,“ řekl doslova bývalý rakouský reprezentant s tím, že stejným způsobem postupoval i ve svém předchozím působení u klubu RB Leipzig. A dokud společnosti do her nezabudují nějaké omezovače času, bude to tak prý dělat pořád, protože cítí potřebu starat se o hráče nejen na hřišti, ale dvacet čtyři hodin denně.

Hasenhüttl se tak zařadil vedle řady významných sportovních osobností, které neuznávají okřídlenou moudrost, že „kdo si hraje, nezlobí.“



Už v roce 1997 sváděl hvězdný gólman David James své fotbalové neúspěchy na noční hraní Tekkena 2 a Tomb Raidera, v dnešní době jsou však virtuální lákadla ještě daleko přitažlivější.



Byť svérázný trenér žádnou konkrétní hru nejmenoval, troufám si tipnout, že největší problémy má s aktuálním globálním hitem Fortnite. Díky vysoké rychlosti a snadné přístupnost je tato battle royale střílečka oblíbená mezi mladými lidmi po celém světě, ani profesionální sportovci nejsou před jejími svody imunní. Ostatně vritský deník The Sun minulý měsíc vyzpovídal anonymního hráče nižší anglické EFL ligy, který tvrdil, že minimálně 50 % z jeho spoluhráčů tráví u Fortnite mnoho hodin denně.

Hokejista Patrick Laine prý Fortnite hraje až příliš.

Problém se samozřejmě netýká jen Anglie a fotbalistů, k obdobným zákazům loni sáhlo třeba i vedení hokejového týmu Vacouver Canucks. To na výjezdech zakázalo hraní Fortnite pro jistotu úplně a svým svěřencům naordinovalo více společných aktivit v reálném světě. Týmu to ovšem příliš nepomohlo a po podprůměrné sezóně se do bojů o Stanley Cup stejně nekvalifikoval.

Své o tom ví i finský mladík Patrick Laine z týmu Winnipeg Jets, u nějž se proslýchá, že právě Fortnite je hlavním důvodem poklesu jeho formy v aktuální sezóně. V rámci objektivity ale musíme dodat, že třicet vstřelených gólů v nejprestižnější hokejové lize světa je stále obdivuhodný výkon.

Situace už dospěla do takové úrovně, že začíná znepokojovat i funkcionáře NHL a otázky na vztah k Fortnite prý byly součástí pohovorů s mladými sportovci už na loňském draftu (psali jsme tady).