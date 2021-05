Vývojář udělal videohru z PDF dokumentu. Má 200 000 stran

Mainstreamové hry jsou výsledkem práce stovek až tisíců lidí, ještě dnes je ovšem možné v pouhém jednom člověku vytvořit zajímavou hru, která vydělá miliony. Byť tedy životní osudy autorů her jako Stardew Valley nebo At the Gates dokazují, že to může být pro příliš ambiciózní jedince až život ohrožující záležitost (viz náš článek).

Undying Dusk je spíše zajímavé než opravdu dobré.

Pokud ovšem vývojáři nepropadnou megalomanskému pocitu, že jejich dílo musí otočit svět naruby, může se jim podařit prosadit i s minimalistickým projektem. I když zrovna nejste geniální programátor ani extrémně talentovaný grafik, stačí dobrý nápad a vaše hra může zaujmout napříč celým světem.

Není to tak dlouho, co jsme psali o hře VVVVVV, jejíž zdrojový kód mohou ostřílení programátoři ukazovat jako odstrašující příklad toho, jak se nemá postupovat. Jejímu autorovi Terry Cavanaghovi to ovšem může být srdečně jedno, primitivně vypadající hra i tak sbírala jedno ocenění za druhým.

Že si šikovní lidé vždycky najdou cestu k cíli nyní dokazuje i francouzský vývojář Lucas Cimon. Svůj vytoužený krokovací dungeon totiž zvládl vytvořit v bizarním formátu PDF dokumentu.

Ano, tvorba her v kancelářských programech není nic až tak úplně nového, viz například náš článek o hrách v tabulkovém Excelu. Jenže univerzální souborový formát používaný pro sdílení dokumentů napříč platformami je ještě větší úlet.

Ve formátu PDF si nemusíte lámat hlavu s ukládáním hry.

Nejde sice o vůbec první pokus vytvořit hru v PDF na světě, jak se Lucas neskromně chlubí na svých stránkách, s přehledem je ovšem tím nejambicioznějším.

Undying Dusk je klasický dungeon se souboji a jednoduchými hádankami, kterých počátkem devadesátých let minulého století vycházelo nespočet. Po herní stránce to není žádný zázrak, ale v tomto případě jednoznačně vítězí forma nad obsahem.

Pokud teď přemýšlíte nad tím, jak něco takového může vůbec fungovat, tak vězte, že princip je stejný jako u starých gamebooků (viz náš článek). Hráč svými volbami jen listuje v seznamu, kde je pro každý možný stav hry předpřipravená samostatná stránka. Jen to je v tomto případě o dost komplexnější, než bylo u papírových knih.

Z praktického hlediska jde o naprostou prasárnu: i když nejde o nijak rozsáhlé dílo a grafika má rozlišení jen 160 x 120 pixelů, obsahuje dokument 200 000 stránek a má téměř 200 MB, s čímž si například nejrozšířenější PDF prohlížeč současnosti Adobe nedokáže poradit. I pro jiné kompaktnější a lépe optimalizované nástroje autor doporučuje alespoň 8 GB RAM, což nevyžadují ani některé moderní hry. Další zásadní nevýhodou je fakt, že se „s trochou“ scrollování můžete bez úsilí přenést na jakékoliv místo ve hře.

Pobavil mě i způsob, jak je přehrávána hudba nebo zvuky. Ve vybraných lokalitách totiž najdete tlačítko s notičkou, což není nic jiného než hypertextový odkaz na příslušný hudební soubor uložený na internetu.

Na druhou stranu si zase nemusíte lámat hlavu s ukládáním, vždy si stačí napsat jen na kus papíru číslo naposledy „čtené“ stránky.

Ano, takovéto zpracování v podstatě nedává žádný smysl, je však důkazem toho, že když se chce, všechno jde. Dokonce se našlo i pár nadšenců, kteří hru skutečně dohráli do konce, a jejich jména jsou nesmazatelně zapsána v síni slávy.

Hru si můžete stáhnout zdarma v obchodě Itch.io (odkaz), o němž nyní díky společnosti Apple víme, že nabízí i pornografii.