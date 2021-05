Prosby byly vyslyšeny, Victoria 3 nás vrátí do časů průmyslové revoluce

Švédské vydavatelství Paradox Interactive si v herním světě vydobylo reputaci díky svým komplexním historickým strategiím. Bohužel to vypadá, že svoji popularitu nedokázalo ukočírovat a jejich nejnovější hry jsou jen úpornou snahou co nejvíc vyždímat věrné fanoušky. Vše vygradovalo nepovedeným datadiskem Leviathan pro poslední díl série Europa Universalis, který je aktuálně nejhůř hodnoceným titulem v digitálním obchodě s hrami Steam (viz náš článek).



Přesto oznámení nového dílu Victorie vzbudilo obrovský ohlas. Poslední díl této historické série vyšel již v roce 2010, a i když od té doby dostal několik rozšiřujících doplňků, nepříjemně zastaral. Chystaná trojka rozhodně neslibuje revoluci, vylepšení má být ale dostatek na to, aby obhájily cenovku nové hry. Anebo aspoň měsíční předplacení služby Game Pass, kam Victoria 3 od prvního dne zamíří.

Oproti ostatním sériím Paradoxu (Hearts of Iron, Crusader Kings…) se Victoria vždy soustředila hlavně na simulaci sociologických jevů. Vaším úkolem bude přenést vybraný národ bouřlivým obdobím přelomu osmnáctého a devatenáctého století, kdy se vlivem průmyslové revoluce zásadním způsobem měnilo rozvržení sil ve společnosti.

Bohužel, kromě traileru a hrstky obrázků nemáme v ruce ani nástřel předpokládaného data vydání. Je to tak možná ale správně, po sérii posledních přešlapů pevně doufáme, že si v Paradoxu vezmou spoustu času na otestování, než výsledek předhodí nadrženým fanouškům. Pohár trpělivosti totiž není bezedný.