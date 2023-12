Fanoušci srovnávají Vice City z GTA 6 s 21 let starým originálem

Počítačové hry za těch zhruba čtyřicet let své existence udělaly obrovský technologický skok. Dnešní drahé blockbustery, na kterých roky pracují studia o několika tisících zaměstnanců, vlastně nemají s tehdejšími na koleni spíchnutými experimenty vysokoškolských studentů nic společného. Tedy až na schopnost upoutat hráče ke svítícím obrazovkám na spousty hodin.

Grand Theft Auto: Vice City bylo ve své době technologickým zázrakem.

Nejpozději od masivního nástupu grafickými akcelerátory poháněné 3D grafiky (kolem přelomu tisíciletí) se zmiňují pojmy jako „fotorealističnost“ nebo „hollywoodská kvalita“ a hráči jsou v pravidelných intervalech nuceni dokupovat hardware, aby celou tu virtuální krásu dokázali rozběhat. Jenže nad čím jednu dobu slintáme s nevěřícným údivem, už o pár let později vypadá tuctově a o dalších pár navíc pak vyloženě ošklivě.

Dnes už vypadá ošklivě i v remasterované verzi.

A na aktuálně tolik probírané sérii Grand Theft Auto je to vidět jako málokde jinde. Očekávání od prvního traileru byla obrovská, přesto se je tvůrcům podařilo naplnit a drtivá většina ze 143 milionů diváků, kteří si ho za první týden od vydání pustili, je spokojená. Množství detailů je až zarážející, obrovský posun ale přináší především daleko hustší zalidnění a vegetace, což je pro zprostředkování dojmu životem tepající metropole zcela zásadní. Ano, některé animace možná nesnesou nejpřísnější hledisko a tělesné proporce obyvatel by mohly být pestřejší (viz náš článek), nesmíme však zapomínat, že do vydání zbývá víc než rok (spíš dva) a tak se mnohé ještě změní.

Uživatel Redditu s přezdívkou Enough-Engineering41 si dal tu práci a porovnal scény z traileru šestého dílu s původním Vice City z roku 2002.

Ve hře se vrátíme do města Vice City, volné parodie floridského Miami, které už bylo dějištěm stejnojmenné hry z roku 2002. I když mapa šestého dílu bude násobně větší a zahrne i okolní přírodu, některé dominanty města zůstanou. Fanoušek vystupující na sociální síti Reddit pod přezdívkou Enough-Engineering41 si pak dal tu práci a některé lokace z traileru našel i v původní hře. Lepší ukázku, jak moc se grafika za dvacet let posunula, asi nenajdete.

Vedle nižšího rozlišení, primitivních speciálních efektů a zjednodušeného nasvícení u originálu nejvíc odpuzuje děsivá prázdnost celého okolí, jeden z komentujících trefně poznamenal, že původní město vypadá jako během pandemie covidu.

Tehdejší hardwarová omezení komplikovala vývojářům práci na mnoha frontách, na druhou stranu byla tehdy tvorba her daleko jednodušší. Vývoj Vice City stál jen pět milionů dolarů a padesátičlenný tým na něm dělal rok a půl (s tím, že měli podstatnou část práce usnadněnou tím, že byl použit stejný engine jako u předchozího Grand Theft Auta III). Pro srovnání zatím poslední, pátý díl byl ve vývoji pět let, dělalo na něm přes tisíc lidí a stál (i s marketingem) 265 milionů dolarů. Šestý díl pak tato čísla bezpochyby ještě výrazně navýší.

I tak se to ovšem vyplatí, tato série se prodává po desítkách milionech kusů.

