Velvet 89 ukáže příběhy obyčejných lidí, kteří přispěli k pádu totality

Velvet 89 spadá do žánru takzvaných hidden-object her, v nichž hráči hledají na obrazovce skryté předměty. „Sami jsme fanoušci hidden-object her jako Hidden Folks nebo Krispy Street a chtěli jsme tento poutavý mechanismus použít jako způsob, kterým se hráči a hráčky mohou doslova probírat naší historií, včetně příběhů, na které se často zapomíná,“ říká Ondřej Trhoň z Charles Games.

Velvet 89 vzniká ve spolupráci s odborníky a pamětníky, přičemž kombinuje kreslenou grafiku s dobovými záběry. Tvůrci se podle svých slov snažili podchytit náladu a atmosféru měst, o fotorealismus jim nešlo.

Příběhy obyčejných lidí a jejich motivaci vyjít do ulic budou hráči prozkoumávat v Praze, Ostravě či Teplicích. Nemá jít jen o herce a studenty, ale třeba i dělníky a prodavačky.

„Velvet 89 je zároveň připomínkou, kolik se toho změnilo. Od už stržených soch milicionářů po policejní uniformy,“ dodává Ondřej Javora, který má na starost herní grafiku.

Velvet 89 vyjde 17. října na PC, iOS a Android a bude zdarma. Připomínáme také povedenou tematickou přílohu iDNES.cz k sametové revoluci.