Ježíšek? Kdepak. dárky hráčům populárních „tanků“ přinese Jason Statham

I na letošní rok si tvůrci populární hry World of Tanks připravili tematickou vánoční akci, která do všeobecného kýče přináší trochu pokleslé „chlapácké“ zábavy. Po Arnoldu Schwarzeneggerovi, Mille...

Předplatitelé PS Plus dostanou v prosinci hit oceněný „herním Oscarem“

Největším hitem prosincové nabídky pro předplatitele služby PS Plus je famózní kooperativní skákačka It Takes Two. Kromě toho se mohou těšit na povedenou strategii ze světa Vetřelců, jejíž brutalitu...