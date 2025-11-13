Firma Valve původně začala jako herní studio, stojí za legendárními hrami jako je Half-Life či Counter-Strike. Díky myšlence digitální platformy pro distribuci her, kterou uvedla pod názvem Steam, však přešla do pozice giganta v herním průmyslu. Aktuálně se zaměřuje právě na distribuci her, ale v posledních letech také na hardware. Firma stojí třeba za brýlemi pro virtuální realitu Valve Index či poměrně populárním herním PC do ruky, Steam Deck.
Hardwarové ambice nyní Valve posouvá na novou úroveň. Na Steamu se totiž objevilo oznámení hned trojice nových zařízení: VR brýlí Steam Frame, herního ovladače Steam Controller a také zcela nové herní konzole Steam Machine. Vedle poměrně úzce zaměřeného trhu s virtuální realitou a handheldy se tak nyní Steam vydává i na trh herních konzolí, což může zásadně zahýbat s jeho podobou.
Steam Machine – drtivá rána pro Xbox?
Ačkoliv se už dlouho tušilo, že Valve má v rukávu hardwarové novinky, nová herní konzole nebyla úplně tím prvním, na co bychom si vsadili. Koncept herní konzole od Valve sice je známý už dlouho pod krycím názvem Fremont, ale obecně se předpokládalo, že jde spíše jen o interně testované zařízení, prototyp, který nikdy nemusí dorazit na trh.
Steam Machine je však skutečností. Jde o malou domácí herní konzoli fungující na SteamOS, což je systém založený na Arch Linuxu. Ten najdete aktuálně v handheldu Steam Deck. Poháněná je na míru vyrobeným šestijádrovým procesorem od AMD na architektuře Zen 4 a grafickým čipem AMD RDNA 3 a 8 GB paměti, celková operační paměť systému je potom 16 GB. V nabídce budou dvě verze, jedna s 512GB diskem, druhá se 2 TB.
Zařízení disponuje veškerou nezbytnou konektivitou, od Wi-Fi, Bluetooth, přes HDMI, DisplayPort a Ethernet až po několik USB-A a USB-C portů. Ačkoliv nemáme úplně jasná data o reálném výkonu zařízení, Valve tvrdí, že Steam Machine je schopný hrát hry v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu a že je víc než šestkrát výkonnější než Steam Deck.
Už samotný design Steam Machine, který připomíná malou černou kostku, je pomyslným kopancem do konkurenčního Xboxu, kterému má potenciál vypálit rybník. Steam Machine bude v podstatě takovou dostupnější alternativou pro PC hráče, kteří chtějí mít po ruce svou knihovnu her na Steamu a nechtějí se zdržovat různou optimalizací nastavení, instalací ovladačů a podobně. Právě o budoucím Xboxu se už nějakou dobu tvrdí, že bude v podstatě takovým herním PC k televizi, Steam Machine jej však dost pravděpodobně předběhne.
Valve zatím uvedlo, že konzole bude dostupná začátkem příštího roku, ceny si zatím nechal výrobce pro sebe. Vzhledem k potvrzení informace o dvou paměťových variantách se však lze domnívat, že především 512GB model bude poměrně dostupnou záležitostí. A my ještě doplňujeme otázku: představí Valve konečně jako jedno z herních lákadel na Steam Machine dlouho očekávaný Half-Life 3?
Steam Frame – VR brýle i na hraní běžných her
Další novinkou, která naopak zas takovým překvapením není, jsou dlouho spekulované VR brýle Steam Frame. Nejde však tak docela o přímého nástupce Valve Index, což byl čistokrevný PC VR model, ale spíše o novou kategorii zařízení. Jde totiž o samostatně fungující VR brýle, které tak mají blíže spíše něčemu, jako je třeba model série Meta Quest.
Steam Frame tedy pohání mobilní čip Snapdragon 8 Gen 3 s 16 GB operační paměti, úložiště pro data je opět ve dvou verzích, buď skromnějších 256 GB nebo lepší 1 TB. Rozšířit půjde v obou případech paměťovou kartou. V brýlích je i integrovaná baterie s kapacitou 21,6 Wh. Brýle rovněž fungují na systému SteamOS.
Před očima pak budete mít dvojici LCD displejů s rozlišením 2 160 × 2 160 pixelů, obnovovací frekvence bude dosahovat až 144 Hz, zatím však údajně v experimentálním režimu. Zorné pole má mít 110 stupňů a dovnitř se vejdou i dioptrické brýle s maximální šířkou 140 mm. Pohyb ovladačů zvenku sleduje čtveřice kamer, pohyb očí pak dvě uvnitř.
Valve sice zmiňuje, že Steam Frame je určený pro streamování obrazu z propojeného PC, vzhledem k integrovanému hardwaru však sám spustí i některé VR tituly. Co je ovšem zajímavější, že Steam Frame podporuje i hraní běžných her na velké virtuální obrazovce, k čemuž má dokonce i přizpůsobené ovladače, aby obsáhly plnou funkcionalitu klasického gamepadu. VR brýle vás tak budou moci přenést i do vlastního digitálního prostoru s ohromnou obrazovkou, na které si vychutnáte jakoukoliv oblíbenou hru z nabídky Steamu. Ideální je to třeba pro lidi, co doma nemají moc místa na velkou televizi.
Stejně jako v případě Steam Machine je vydání plánované na začátek příštího roku, ceny zatím nejsou známé. Opět se nicméně domníváme, že přítomnost 256GB verze naznačuje, že cena takového modelu by nemusela být dramaticky vysoká.
Steam Controller
Poslední novinkou je pak nová generace gamepadu Steam Controller. Možná si ještě pamatujete na verzi z roku 2015, která si vysloužila pověst modelu pro nadšence, kteří někteří zbožňovali, spousta dalších mu však nemohla přijít na chuť. Nakonec se v roce 2019 přestal vyrábět, jeho odkaz však nyní pokračuje v tomto modelu, který se jmenuje úplně stejně.
V principu se dá říci, že Valve vzalo rozložení ovládání na Steam Decku a udělalo z něj samostatný herní ovladač. Přesně tak to lidé, kterým Steam Deck vyhovuje, ocení nejvíce. Steam Controller bude fungovat s jakýmkoliv zařízením, ať už s dvěma novinkami, s klasickým PC nebo třeba s mobilem.
Praktickou novinkou je magnetická nabíjecí podložka, abyste měli ovladač vždy nabitý. V ní se zároveň schovává také bezdrátový přijímač signálu z ovladače. Steam Controller je dále vybaven haptickou odezvou, senzory úchopu, gyroskopem, magnetickými páčkami a samozřejmě dvojicí oblíbených trackpadů. I cenu a přesnou dostupnost tohoto zařízení se dozvíme až začátkem příštího roku.