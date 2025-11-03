Hnusáci a stalkeři. Oblíbená streamerka začala vnímat Twitch jako odporný

Ondřej Zach
Rachell Marie Hofstetterová, kterou fanoušci znají spíš pod jménem Valkyrae, patří k nejpopulárnějším streamerkám na světě. Letos se vrátila na platformu Twitch a už uvažuje, že ji zase opustí.
Valkyrae

Valkyrae | foto: Valkyrae

Valkyrae
Valkyrae
Valkyrae
Valkyrae
45 fotografií

Napadení streamerky Emiru na letošním TwitchConu, největší streamerské akci na světě, budí i nadále rozruch. Část streamerů platformu dlouhodobě kritizuje nejenom kvůli špatnému zabezpečení pořádných akcí, ale třeba i kvůli dvojímu metru, podle nějž rozdává bany.

To vše dolehlo i na populární streamerku Valkyrae, která se sebe sama ptá, zda chce na Twitchi dále působit. „Část mě chce přestat streamovat na Twitchi a vrátit se jen na YouTube. Je to prostě nechutné. Cítím se hnusně, když jsem v tom prostředí, když jsem s tím spojovaná, když mě sledují nějací šílenci. Nejsem si jistá, jestli se to zlepší,“ nechala se slyšet.

Valkyrae

Valkyrae

„Je to poprvé, co jsem skutečně uvažovala o tom, že prostě opustím internet. Ale nemůžu. Musím se starat o své zaměstnance. [...] Na této platformě nebo mezi diváky je tolik hnusáků a podivínů, například stalkeři. Myslím, že ani netušíte, jak moc jich tu je.“

Valkyrae je americká streamerka, která proslula streamováním hry Fortnite na YouTube. Další výrazný nárůst fanoušků jí přineslo streamování hry Among Us. V lednu 2020 podepsala exkluzivní smlouvu s YouTube, která letos vypršela, a tak se vrátila i na Twitch. Kromě streamování spoluvlastní organizaci 100 Thieves a založila i vlastní mediální společnost Hihi Studios. Propaguje také různé značky, například Gymshark.



