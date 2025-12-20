Slavná streamerka vysvětlila divákům, jak důležité je pracovat

Loni jsme vám přinesli příběh mladého streamera Lacyho, který si během vysílání postěžoval na svůj náročný životní úděl. Na rozdíl od většiny běžných lidí, kteří si po oddělané „osmičce“ v práci jednoduše „odpípnou“ a mají klid, on musí chudák cestovat po světě, chodit nakupovat a ještě se socializovat s fanoušky. Brrr, jen si to představte.
Jen málokteré oko zůstalo suché, naštěstí má věrné fanoušky, kteří mu prožívané utrpení aspoň vykompenzovali posláním dalších peněz, a tak se dvaadvacetiletý streamer před pár týdny mohl na Instagramu pochlubit novým Lamborghini. Tak snad ho nerozstřelí jako jeho kolega Jack Doherty, který se stal celosvětovou celebritou poté, co házel na stůl zvýrazňovač tak dlouho, než se mu podařilo ho tam udržet ve vzpřímené poloze.
Inu nikdo si asi nemyslí, že každý internetový influencer musí automaticky být morálním, nedejbože intelektuálním majákem, přesto je tak trochu zneklidňující pozorovat, ke komu mnozí mladí dnes vzhlížejí. Na druhou stranu ovšem nelze všechny streamery házet do jednoho pytle.
Stát se pozitivním vzorem se snaží třeba Rachell Marie Hofstetterová, kterou fanoušci znají spíš pod jménem Valkyrae. Dlouhodobě jedna z nejvýznamnějších streamerek se například letos ostře ohradila proti toxické kultuře na Twitchi (psali jsme tady), nyní před svými diváky zdůraznila význam poctivé práce.
|
Vyberte nejlepší hru roku 2025. Jeden z vás získá iPhone 17
Dnes má na účtě miliony dolarů a do konce života by nemusela hnout prstem, na své skromné začátky ovšem vzpomíná jen v dobrém. Poznala, co je to chudoba, a ve svých studentských letech vystřídala mnoho „obyčejných“ profesí – byla číšnice, obsluha v arkádové herně a automyčce, bankovní úřednice a prodavačka v obchodu s hrami. O to víc si proto váží své současné pozice a cítí pokoru, která mnoha jejím kolegům chybí.
Valkyrae says that having a "real job" at a video game store humbled her pic.twitter.com/9aG44OnQmt— Dexerto (@Dexerto) December 16, 2025
Pravdou je, že mnozí působí zcela odtrženě od reality a pro životní starosti svých diváků nemají pochopení. Například oblíbená Pokimane se svému fanouškovi nepokrytě vysmála kvůli tomu, že mu její sušenky za 600 korun přišly příliš drahé (psali jsme tady), a třeba Tyler1 nazval člověka, který mu v dobré víře poslal 100 dolarů, magorem, jenž by si měl srovnat život do pořádku.