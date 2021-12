Zaměstnanci Ubisoftu hromadně podávají výpovědi, vývoj se zpožďuje

Nadnárodní herní vydavatelství Ubisoft má veliké štěstí v tom, že konkurenční společností Activision Blizzard už několik měsíců zmítá kauza tolerování sexuálního obtěžování (viz náš článek).

Far Cry 6 je venku teprve dva měsíce, jeho vývojový tým již opustila řada důležitých lidí.

Jejich vlastní interní problémy se proto na veřejnosti nepropírají tolik, jak by asi za běžných okolností mohly. I oni totiž mají v tomto ohledu máslo na hlavě. Špatné PR je ovšem jen jeden z mnoha problémů, které Ubisoft musí řešit, aktuálně se totiž potýká i s masivním odchodem svých zaměstnanců.

Bývalý šéfredaktor magazínu Kotaku Stephen Totilo na stránkách Axiom zveřejnil informace, podle nichž prý společnost během krátké doby opustilo 5 z 25 nejdůležitějších lidí, co pracovali na Far Cry 6, a 12 z 50 obdobně důležitých vývojářů Assassin’s Creed Valhalla, a to včetně jejího režiséra Erica Baptizata. Jaké jsou hlavní důvody výpovědí?

Nedávné oznámení Ghost Recon Frontline se nepovedlo a hra byla odsunuta na neurčito.

Kromě toho, že se lidem nelíbí kroky vedení, ať už jde o zametání zmíněných obvinění pod koberec, nebo třeba z poslední doby zmatené experimentování s obchodováním s virtuálními NFT předměty (viz náš článek), jsou to samozřejmě peníze. Obzvláště kanadská pobočka sídlící ve frankofonním Montréalu se musí vypořádat s obrovskou konkurenci ostatních technologických společností, kde pro šikovné lidi není problém snadno najít jinou práci. Vedení Ubisoftu se s tímto nepříjemným trendem rozhodlo bojovat tak, že tamním zaměstnancům zdvihlo platy, to ovšem nelibě nesou všichni ostatní rozeseti napříč celým světem a tak nespokojenost dále vzrůstá.

Odchod zaměstnanců už se proto prý začal projevovat i ve vývoji dalších titulů a tak se dají očekávat nejrůznější zpoždění. Pokud lze ovšem usuzovat podle informací profesní sociální sítě Linked.in dosáhla meziroční fluktuace zaměstnanců 12 %, což se nijak zásadně neliší od ostatních podobně velikých firem v oboru.