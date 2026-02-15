|
Vzpomínám na všechny své bývalé milenky. Z videoher
Tyto celebrity propadly videohrám. Do některých byste to neřekli
V herním průmyslu se už dnes točí větší peníze než v tom filmovém, a tak není divu, že si videohry užívají, a někdy jim i úplně propadnou, známé celebrity. O některých se to ví, do jiných byste to...
Válka je pořád stejná, ale postapokalyptický Fallout se změnil k nepoznání
Podívejte se, jak se v průběhu let měnila známá herní série Fallout, která se odehrává ve světě po jaderné válce. První díl vyšel už před téměř třiceti lety. Hráli jste ho také? Série se od té doby...
Wolfenstein nebyl první, na jeho předchůdce se nespravedlivě zapomnělo
Ještě než navždy změnili herní svět kultovními střílečkami Wolfenstein a Doom, vydali vývojáři legendárního studia id Software povedenou řežbu Catacomb 3D. Prodávala se mizerně a dnes si ji pamatuje...
Zavraždil expřítelkyni, ale litoval jediného: že si nezahraje GTA 6
Realita dopadla tvrdě na muže z Velké Británie poté, co ho zatkli za vraždu jeho expřítelkyně. Zhroutil se nikoliv kvůli tomu, že by svého činu litoval, ale proto, že si z vězení nebude moci zahrát...
Vzpomínám na všechny své bývalé milenky. Z videoher
Včerejší svátek zamilovaných v nás vyvolal melancholickou náladu a jelikož se herní průmysl teprve pomalu probouzí ze zimního spánku, rozhodli jsme se využít tuto příležitost k nostalgii....
Jindřich konečně mluví česky. Kingdom Come na konzolích prokouklo
První Kingdom Come: Deliverance se dočkalo na konzolích vylepšené verze. Ačkoliv nejde o remake ani remaster, na PlayStationu 5 a Xboxech Series X/S se odemkla lepší grafická nastavení a dorazila sem...
Ohlédnutí za Metal Slug Tactics: když se z ryzí akce stane taktická strategie
Pokračovatel známé značky nabídl zajímavé taktické hrátky v roguelite kabátku, ale také značnou nevyladěnost běhu hry. Kvůli tomu by si klidně mohl vysloužit změnu titulu, aby pak více korespondoval...
PlayStation ukázal chystané novinky. Nepřekvapil, ale rozhodně ani nezklamal
Společnost Sony si na čtvrteční noc připravila další díl svého oblíbeného pořadu State of Play, během níž hráčům ukázala nadcházející herní hity. Majitelé playstationů se mohli pokochat ukázkami ze...
Streamer vydělal pohádkové peníze za pouhých dvanáct hodin práce
Že si ti nejznámější streameři a influenceři přijdou na pěkné peníze, není žádným tajemstvím. Přesto vás možné překvapí, kolik si za jeden dlouhý stream vydělal xQc, vlastním jménem Félix Lengyel.
Nové povolání Warlock míří hned do tří her Diablo
Blizzard u příležitosti třicátého výroční značky Diablo odhalil nové povolání Warlock. To zamíří hned do tří her.
Vyzkoušejte Phonopolis, novou českou hru od tvůrců legendárního Machinaria
Fanoušci českého studia Amanita Design, které stojí za oblíbenými hrami jako Machinarium či Pilgrims, mohou na počítačích otestovat připravovanou novinku Phonopolis.
Hráli jste je? Mezi prodejní trháky PlayStationu 5 se vloudilo překvapení
Letos to bude už šest let, co se PlayStation 5 dostal na trh a zatím to vypadá, že jej ještě čeká pěkných pár herních hitů. Jak vypadá aktuálně seznam nejprodávanějších na PlayStationu 5? Možná...
Vyzkoušeli jsme relaxační simulátor života Pokémon Pokopia
Frankfurt nad Mohanem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Vypravili jsme se do evropské centrály Nintenda v Německu vyzkoušet připravovaný spin-off pokémonů, který láká na poklidnější hratelnost bez soubojů.
