Povraždí partu přátel, jen aby se probudili a vše začalo znovu. Brzy v kinech

První záběry filmového Until Dawn zřejmě vyvolají u fanoušků smíšené pocity. Film se totiž neodehrává v sídle uprostřed hor daleko od civilizace, ale v domku na předměstí. Má to svůj důvod (kromě toho zjevného, že to vyjde levněji).

Filmový Until Dawn je sice zasazen do stejného univerza jako hra, vypráví ovšem jiný příběh s novou partičkou. Jediným pojítkem je herec Peter Stormare, který hře propůjčil svůj hlas i pohyby skrz motion capture. Zatímco ve hře ztvárnil psychiatra Alana J. Hilla, ve filmu si zahraje jinou postavu, byť se taktéž jmenuje Hill.

Podaří se všem přežít? Nebo to bude jeden z těch filmů, v němž diváci nakonec fandí vrahovi?

Co se příběhu týče, tentokrát je to jakási Clover, jejíž sestra Melanie před rokem záhadně zmizela. Společně s přáteli se vydá do opuštěného údolí hledat odpovědi, peklo ovšem začne v opuštěném zákaznickém centru. Po krku jim totiž jde maskovaný vrah.

Tvůrci se rozhodli adaptovat i hlavní herní mechanismus hry. Každá z postav totiž může přežít, nebo zemřít – záleží pouze na volbách hráče. Ty samozřejmě nejsou záměrně nijak návodné, takže někdy snahou o přežití dosáhnete opaku.

Peter Stormare se objevuje ve hrách i ve filmu.

Ve filmu to museli tvůrci celkem logicky vyřešit jinak. Když vrah jednoho po druhém nějakým brutálním způsobem povraždí, přátelé se znovu probudí k životu, jen jsou zase na začátku večera. Zkrátka to působí jako hororové Na Hromnice o den více. Jenže počet smrtí je omezený a jedinou nadějí je přežít do svítání.

Co se her Until Dawn týče, ta původní vyšla v roce 2015 na PlayStation 4. Kdo měl připojenou kameru, hra ho v těch nejděsivějších momentech natočila. Loňský remake na PC a PlayStation 5 už tak přesvědčivý nebyl. Proslýchá se, že Until Dawn 2 je už nějakou dobu ve vývoji, oficiálně ovšem nic oznámeno nebylo.

Until Dawn zamíří do českých kin 24. dubna.