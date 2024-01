Po téměř deseti letech od vydání se horor Until Dawn dočká zfilmování

Filmaři stále častěji sahají pro inspiraci do světa videoher a poslední dobou se jim docela daří. Super Mario, Sonic, Uncharted nebo třeba Gran Turismo nejsou jen trapnou snahou vyždímat ze známého jména další peníze navíc a mají potenciál pobavit i ty, kteří původní předlohu ani neznají.

Nejznámějším Sandbergovým filmem je zatím superhrdinská komedie Shazam!

K těmto by se rád nyní připojil i režisér David F. Sandberg s chystaným filmem podle hororu Until Dawn (naše recenze). Jde o bezmála deset let starou prvotinu studia Supermassive Games, která vypráví o partě teenagerů, kteří musejí strávit noc na chatě odstřižené od okolního světa sněžnou bouří. Jakoby to samo o sobě nebylo dost náročné, brzy zjistí, že ve strašidelné budově nejsou sami.

Zápletka se hrdě hlásí k tradici béčkových hororů z osmdesátých let, kvůli skvěle napsaným hlavním hrdinům má ovšem pořádnou dynamiku a několik překvapivých zvratů. Z tohoto ohledu by měla být látka ve správných rukou, Sandberg už je totiž podepsaný pod dvěma hororovými snímky. Jak Annabelle 2: Zrození zla, tak Zhasni a zemřeš jsou vcelku povedenými žánrovými příspěvky, dvojice komiksových komedií Shazam! pak také není úplným průšvihem. V tomto případě bude ovšem ještě důležitější výběr správných herců do rolí lovené mládeže, která celý děj potáhne na svých bedrech.

Bohužel v tuto chvíli nevíme, kdy se začne točit, natož kdy bude výsledek hotový. Nezbývá, než držet palce, pokud by se film podařil, mají Supermassive Games v zásobě ještě daleko zajímavější hry, jako například The Quarry nebo Devil in Me.