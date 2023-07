Unesenou dívku pomohla zachránit přenosná herní konzole

Ethan Roberts navázal kontakt s tehdy ještě čtrnáctiletou dívkou na internetu. Sedm měsíců s ní vedl sexuálně orientované hovory a žádal ji, aby mu vytvářela a posílala své explicitní snímky. V srpnu se za ní vypravil z Arizony autobusem a unesl ji, informoval portál ABC 15.

Jenže udělal chybu, díky níž se dívku podařilo vypátrat. Podle záznamů federálního soudu totiž dívce povolil, aby si s sebou vzala herní konzoli Nintendo Switch. Když se připojila k internetu, aby se podívala na YouTube a hrála hry, všimla si toho její kamarádka a kontaktovala policii. Switch totiž upozorní, pokud se někdo z přidaných přátel objeví online.

Události nabraly rychlý spád. FBI s pomocí Nintenda získala IP adresu konzole a dívku našla jedenáct dní po jejím zmizení. Roberts byl naproti tomu letos v dubnu odsouzen ke třiceti letům vězení.

„Pravděpodobně to není nic, co by v tu chvíli někoho vůbec napadlo. To, že někdo jiný, nějaké dítě, bylo natolik bystré, že si řeklo: ‚Hele, podívej, moje kamarádka je na internetu, je nezvěstná a já to musím někomu říct‘,“ uvedl bývalý ředitel arizonské DPS Frank Milstead.

„Všechno je propojeno s wi-fi či LTE. Mobilní telefon, iPad, hodinky, cokoli – tyto věci můžete použít k lokalizaci lidí. Zločinci musí vědět, že je policie sleduje a že všude, kam jdete, zanecháváte digitální stopu,“ dodal.