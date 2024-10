Další neuvěřitelný propadák. Novinku hrálo naráz na Steamu pouze 285 hráčů

Ačkoliv Unknown 9: Awakening vyšel 17. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, minimálně na PC je to absolutní propadák. Dřívější zkušenosti s jinými hrami přitom naznačují, že na ostatních platformách na tom bude obdobně. Během launche se hra nedokázala vyšplhat na 200 souběžně hrajících lidí na Steamu a zázrak se nestal ani během víkendu, kdy počet hráčů stoupl na 285 (via SteamDB).

Pro kontext, jak špatné to je, nedávný mega propadák Concord, který Sony vypnulo 14 dní po spuštění a vrátilo všem peníze, dosáhl na 697 souběžně hrajících. Zatímco tehdy se věřilo, že ztráta Sony mohla dosáhnout až 200 milionů dolarů, podle novějších zjištění se hovoří až o 400 milionech. Výroba Unknown 9: Awakening tolik určitě nestála, nicméně pro Bandai Namco to nebude zanedbatelná ztráta.

Hodnocení hráčů na Steamu je v tuto chvíli „smíšené“, u řady recenzí také svítí, že obdrželi produkt zdarma, a to ke grafické kartě od AMD. Ale ani tito uživatelé si neberou servítky a neřídí se příslovím, že darovanému koni se na zuby nekouká. „Tuto hru jsem dostal zdarma při nákupu grafické karty AMD. A i tak mám pocit, že bych chtěl za tu hru vrátit peníze,“ píše.

Hra ostatně byla vnímána negativně ještě před vydáním, a to kvůli angažmá neblaze proslulé konzultantské firmy Sweet Baby Inc., která podle svých slov „pomáhá vytvářet lepší příběhy“.

Ještě jedna spojitost s Concordem tu ovšem je. V Sony totiž věřili, že vytvářejí nové univerzum, na které v následujících letech navážou další projekty. Bandai Namco je na tom podobně. Unknown 9 není jen hra, už existují i komiksy, knížky a podcast. Má to jen jeden háček. Ani jeden svět v podstatě nikoho nezajímá. Další Strážci Galaxie (v případě Concordu) to zkrátka nejsou.

„Největší problém Unknown 9 je, že v tom, co dělá, nepůsobí dostatečně přesvědčivě. Soubojový systém je ok, díky Unreal Enginu a dobrým hercům se na to i relativně dobře kouká, celkový dojem je však až příliš retro. Některé designové rozhodnutí už totiž jednoduše nepůsobí dobře,“ napsal v recenzi kolega Honza Srp.