Chyba zůstala nepovšimnuta zhruba osm let a byla opravena začátkem října. To je také důvod, proč se řada letitých her dočkala nečekaných aktualizací.
Microsoft se rozhodl své hry vytvořené na Unity dočasně stáhnout. Na Steamu tak nyní stále nejsou dostupné kousky jako Fallout Shelter, Ghostwire Tokyo Prelude, Pentiment či Wasteland 3.
„Možná používáte aplikaci Microsoft nebo hrajete hru Microsoft, kterou byste měli odinstalovat, dokud nebude k dispozici aktualizace. Pracujeme na aktualizaci her a aplikací, které mohou být touto zranitelností Unity ovlivněny,“ napsal Microsoft.
Bezpečnostní chyba Unity byla objeven v červnu a opravena začátkem října. Podle prohlášení Unity neexistují důkazy o zneužití této zranitelnosti ani o jakémkoli dopadu na uživatele nebo zákazníky.
Unity popisuje možné riziko následovně: „Aplikace, které byly vytvořeny pomocí postižených verzí editoru Unity, jsou v závislosti na operačním systému náchylné k nebezpečnému načítání souborů a útokům typu ‚local file inclusion‘, které by mohly umožnit lokální spuštění kódu nebo vyzrazení informací na úrovni oprávnění zranitelné aplikace.“
Wasteland 3