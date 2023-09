Unity rozzuřilo vývojáře, nyní se omlouvá a slibuje nápravu

Poté, co Unity oznámilo svůj nový model monetizace, který má platit i pro již vydané hry a počítá například se zpoplatněním instalací, se zvedla pořádná bouře nevole. Unity nedovedlo své kroky obhájit a na konkrétních příkladech ani vysvětlit, jak mají vlastně fungovat.

Ceník Unity, který rozzuřil vývojáře.

Mnozí tvůrci dali každopádně jasně najevo, že pokud se něco nestane, čeká je bolestivý, přesto nutný přechod na jiný engine. Situaci nepomohlo ani to, že vedení krátce před oznámením změn prodalo část svých akcií. Více jsme psali na Bonuswebu zde.

Aktuálně Unity zareagovalo omluvou a příslibem, že věci změní. „Slyšeli jsme vás. Omlouváme se za zmatek a znepokojení, které způsobila politika provozních poplatků, kterou jsme oznámili v úterý,“ píše se v prohlášení na X.

Šéfa společnosti Unity, Johna Riccitiella, mediální obraz příliš netrápí. Připomeňme, že pod jeho vedením se Electronic Arts opakovaně stali nejméně populární firmou ve Spojených státech.

„Nasloucháme, mluvíme se členy našeho týmu, komunitou, zákazníky a partnery a provedeme v této politice změny. O aktualizaci se s vámi podělíme během několika dní. Děkujeme vám za upřímnou a kritickou zpětnou vazbu.“

Do doby, než Unity oznámí konkrétní kroky, to samozřejmě neznamená vůbec nic. Vývojáři mají řadu teorií. Jedna z nich říká, že Unity vydalo záměrně šílený ceník, aby trochu ustoupilo a situace se uklidnila, zatímco kdyby takovou upravenou verzi prezentovali jako první, strhlo by se podobné šílenství.

Pravdou ovšem je, že Unity potřebuje dostat své náklady pod kontrolu. Podle letošní zprávy totiž výdaje na zaměstnance, vývoj, marketing a služby významně převyšují růst příjmů. Ostatně společnost letos v květnu oznámila záměr zrušit zhruba 600 dalších pracovních míst, což je 8 procent zaměstnanců.