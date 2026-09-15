Český krokovací dungeon Underkeep vychází v listopadu a bude v češtině

Underkeep dává vzpomenout na pecky typu Dungeon Master, Eye of the Beholder, Wizardry, Ishar, Lands of Lore či české Brány Skeldalu. Únorové demo na Steamu hráči přijali s nadšením, aktuálně tvůrci oznámili datum vydání PC verze: 5. listopadu na Steamu a Gogu. A v prvním čtvrtletí příštího roku se hra podívá ještě na Switch.
„Po rozsáhlém testování a pečlivém uvážení jsme se rozhodli vydat hru Underkeep ještě letos. Věříme, že hra bude dobře doladěná a připravená nabídnout zážitek, který jsme původně zamýšleli vytvořit,“ oznámilo studio.
Tým zároveň aktualizoval únorové demo, aby lépe odráželo současný stav hry. Vyplatí se tak na něj mrknout i v případě, že ho máte dohrané.
„V průběhu následujících dvou měsíců se zaměříme na závěrečnou fázi testování, lokalizaci a doladění detailů. Zahájíme také marketingovou kampaň a doufáme, že nám pomůžete šířit informace o hře,“ dodali tvůrci.
Oproti klasickým dungeonům nebude Underkeep zcela lineární a nabídne více konců. Hlavní náplní je průzkum herního světa, řešení hádanek a taktické souboje. A mimochodem, s nádhernou pixelartovou grafikou vypomáhá zkušený vývojář Karel Matějka (naposledy vydal hru Bzzzt).
|
Opilecká svatba Jiřího Káry se vrací jako videohra. Vyzkoušeli jsme ji