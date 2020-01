Prokletí filmu podle Uncharted nekončí, přišel už o šestého režiséra

Akční série Uncharted vypadá jako ideální téma pro akční film, jeho hlavní hrdina Nathan Drake by mohl být Indiana Jonesem 21. století. Ale nejspíše nebude. Projekt od počátku provází problémy, které vedou k neustálým odkladům. Jediné, co zatím fanoušek v této souvislosti může sledovat, je nekonečný seznam víceméně slavných lidí, kteří se na filmu mají podílet, ale pak v tichosti odstoupí.

Co funguje ve hře, by na filmovém plátně fungovat nemuselo.

Travis Knight (naposledy natočil akční film Bumblebee ze světa Transformers) je už šestým režisérem, který od projektu odešel, a to po pouhých čtyřech měsících. Důvod? Jeho časový plán se neshoduje s hercem Tomem Hollandem, jenž se má zhostit hlavní role.

Zatím nevíme, co to ve výsledku pro projekt bude znamenat. Na to, že by film šel do kin v prosinci 2020, jak bylo původně oznámeno, bychom však nevsadili ani okoralý chlebíček ze Silvestra.

Po pravdě řečeno už si skoro myslíme, že by bylo nejlepší tuto anabázi odpískat. Poslední hra s Nathanem Drakem vyšla v roce 2016, příběh série je zcela uzavřen a jeho další natahování by mohlo být kontraproduktivní.