VIDEO: První trailer z filmu Uncharted předvádí ikonické scény z her

Uncharted je jedna z nejdůležitějších herních značek, která spadá pod brand PlayStation. Na další díl si asi ještě chvíli počkáme, nicméně i tak je okolo Unchrated rušno. Příští rok totiž nevyjde jen kolekce Uncharted: Legacy of Thieves Collection (Uncharted 4 + The Lost Legacy), která se kromě PS5 podívá i na PC. Dočkáme se také očekávaného filmu Uncharted.

Snímek vzniká v kolaboraci Sony Pictures Entertainment, PlayStation Productions a studia Naughty Dog, které je podepsáno pod hrami. O režii se postaral Ruben Fleischer (Gangster Squad, Venom, Zombieland), v hlavních rolí se představí Tom Holland (Nathan Drake), Mark Wahlberg (Victor Sullivan) a Sophia Ali (Chloe Frazer). Premiéra je plánována na 18. února.

Jako fanoušci série ještě trochu vstřebáváme vzhled mladého Nathana, k němuž nám Tom Holland stále moc nepasuje, stejně jako u Sullyho překvapí chybějící knír. I přes výhrady je nám ovšem jasné, že si filmové zpracování ujít nenecháme. Také by nás zajímalo, proč trailer obsahuje ikonické scény z her, když má jít o prequel. Napište nám do diskuze, co na něj říkáte.