Neurazil, nenadchnul, i tak se film Uncharted dočká pokračování

Vznik filmu podle populární videoherní série Uncharted byl pořádný očistec, na pozici režiséra se vystřídalo sedm lidí. Až Ruben Fleischer (jinak třeba Venom nebo Zombieland) dotáhl projekt do konce. A výsledek byl takový Indiana Jones z Wishe. Solidní filmové béčko se spoustou akčních scén a solidním obsazením (Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas), které dokázalo obstojně pobavit (na CSFD 61 %, Rotten Tomatoes 40 %).

Dočkáme se někdy i další hry Uncharted? Těžko říct, ale příběh Nathana Drakea je uspokojivě uzavřený.

A nakonec pobavilo tolik lidí, že se společnost Sony rozhodla vytvořit ještě pokračování. Podle magazínu Variety to oficiálně potvrdila během prezentace na filmovém veletrhu CineEurope. Žádný další detail k tomu ovšem nepřidala, takže nevíme, jestli půjde o přímou adaptaci prvního dílu herní série, jak naznačoval konec minulého filmu, nebo opět o nový příběh. Skoro určitě se ale vrátí titulní dvojice hrdinů Nathan Drake (Tom Holland) a Sully (Mark Wahlberg), bez nichž by to jednoduše nebylo ono.

Oznámení filmu dává naději, že by se třeba ještě někdy mohli dočkat dalšího dílu i hráči, ostatně studio Naughty Dog už dlouho na něčem pracuje. Na druhou stranu, příběh původní série dospěl k uspokojivému rozuzlení a mnozí hráči by tak od elitního týmu raději viděli raději zase něco originálnějšího.