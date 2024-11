Vývojáři splní fanouškovi poslední přání, zahrát si jejich nehotovou hru

Zní to jako banální fráze (obzvláště když je člověk mladý), ale zdraví je opravdu v životě každého člověka to nejdůležitější. Bohužel si to mnoho lidí uvědomí až v případě, kdy je zdraví opustí. Jedním z takových byl i Američan Caleb McAlpine, válečný veterán, milovník koní a výletů do přírody.