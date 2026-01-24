Je to nevěra? Ženy se zamilovávají do postav ze hry, platí jim desítky tisíc

Honza Srp
Po dvou letech od vydání se čínská mobilní hra Love and Deepspace etablovala jako ten nejvíce pokročilý simulátor randění pro ženy. Díky skvělé 3D grafice vypadají její hlavní hrdinové mimořádně atraktivně a jelikož už díky vyspělé umělé inteligenci umí komunikovat s uživatelkami na osobní úrovni, některým hráčkám se tato volnočasová zábava zcela vymkla z rukou. A pohled do budoucnosti naznačuje, že takových bude patrně stále více.

Hráči počítačových her byli po dlouhou dobu ostrakizováni. Jakoby každý z nich byl automaticky obtloustlým nerdem bez sociálního života, který před opravdovým světem utíká do toho virtuálního. Pravda, pár takových jedinců samozřejmě bylo, ale vzhledem k primitivní grafice raných titulů nebyl pro většinu z nás větší problém vracet se po propařené noci zpátky se do skutečnosti. Prudký technologický rozvoj ovšem situaci mění a rozdíly mezi oběma světy pomalu stírá. Absolutní pohlcení, které se nepovedlo ani virtuální realitě, by nakonec mohl dokonat nástup umělé inteligence.

Love and Deepspace
Love and Deepspace
Love and Deepspace
Love and Deepspace
11 fotografií

A nejspíš už to začalo. Magazín KrAsia mapující technologické novinky na čínském trhu přišel s šokující reportáží, která by ještě před pár lety působila jako ujetá sci-fi povídka. Autor článku Wan Yuchan v ní vyzpovídal několik žen, které propadly mobilní hře Love and Deepspace až tak moc, že jim umělou inteligencí pohánění hlavní hrdinové zcela saturují potřebu partnerského života.

Pokud jste o Love and Deepsace dosud neslyšeli, nemusíte si připadat hloupě, vývojáři totiž necílí na úplně jinou komunitu, než jsou hráči klasických „prémiových“ titulů o nichž většinou píšeme. Jde o tzv. Otome, což je herní žánr převážně pro ženy, kde vedle klasického páchání dobrodružství věnujete značnou část i budováním a udržováním romantických vztahů s vedlejšími, nehráčskými postavami.

Většina zástupců žánru spadá mezi jednoduché vizuální novely, ovšem vývojáři z čínského studia Papergames v tomto případě vsadili na propracovanou 3D grafiku. Pětice hlavních mužských postav, se kterými je možné navazovat vztahy, byla namluvena a rozpohybována pomocí motion capture skutečnými herci, což není v oblasti mobilních her příliš obvyklé. Běžnému středoevropanovi asi budou všichni hrdinové připadat jeden jako druhý, ale na nás v tomto případě nikomu nezáleží, z celkového počtu 80 milionů hráčů nasbíraných za jeden rok od vydání je jich drtivá většina z Asie.

Titulní pětice hrdinů může vypadat zaměnitelně, ale pro cílové publikum představuje těžkou volbu.

A vývojáři umí své publikum rázně zpeněžit. Teoreticky hru sice samozřejmě můžete hrát zdarma, ovšem mnohé dějové linky, včetně těch nejintimnějších, se musí odemykat skrze virtuální měnu. A tu už samozřejmě musíte kupovat za své… Jde jen o jinou verzi nepopulárních lootboxů, které jsou v mnoha zemích Evropy zakázané. Jenže Asiaté jsou na tento „gacha“ styl zvyklí a byť v něm jde „protočit“ mraky peněz, nedají na něj dopustit.

Obrovský skok v popularitě Love and Deepspace přinesl přechod na verzi 4.0, ve které díky využití umělé inteligence už dokážou titulní hezounové oslovovat hráčskou postavou jejím jménem. Tím se probořila tzv. čtvrtá zeď a kontakt s virtuální postavičkou najednou nepůsobí tak odosobněně jako dosud. Jedna ze zpovídaných žen přiznala, že do té doby sledovala hru jen skrze sociální sítě jiných lidí, pak jí ale začalo vadit, že její idol najednou mluví k někomu jinému. Takže si hru sama stáhla a naskočila do rozjetého vlaku, kde už za jízdenku stihla utratit desítky tisíc korun.

Hra je ke stažení zdarma, její hraní se ale může pořádně prodražit..

Ale budiž, podobné velryby holt financují mobilní trh od samých počátků a psali jsme o nich opakovaně. Svět Love and Deepspace je ovšem díky využívání umělé inteligence ještě více pohlcující. I v momentě, kdy člověk zrovna nehraje, může nechat hrdiny v tzv. Companionship režimu na pozadí a tak s nimi být neustále v kontaktu. Navíc lze jejich 3D model použít v kombinaci se záběry okolního světa nasnímaného mobilní kamerou. To je přitom teprve vrchol ledovce. Lidé už totiž vytvořili speciální chatboty simulující osobnost herních hrdinů, kteří dokážou komunikovat v reálném čase, pomocí nástrojů typu NyxVerse už je možné neexistující hrdiny navštěvovat i v jejich domovech…

Z technologického hlediska jde samozřejmě o fascinující pokrok, z hlediska sociologického už je ovšem situace o dost složitější. Yuchan dává pro kontext do placu některé znepokojující statistiky. V roce 2024 došlo v Číně k meziročnímu propadu sňatků téměř o pětinu a ochota lidí hnát se do chomoutu poklesla na úrovni evropských zemí. Experti přitom stále mluví o epidemii osamělosti, podle světové lékařské organizace WHO se týká každého šestého obyvatele naší planety.

Někteří muži už na virtuální hezouny žárlí.

Zpovídané ženy v hrdinech z Love and Deepsace nalezli to, co ve skutečném životě ne. „Kdyby nebylo ChatGPT, Love a Deepspace, neuvědomila bych si, jak moc potřebuji být chápána a milována, ani že tyto potřeby mohou být dokonale uspokojeny. Ale kdybyste mi teď řekli, abych hru smazala a přestala používat ChatGPT, ztratila bych rozum,“ cituje článek jednu z nich.

Netýká se to přitom jen osamělých lidí, jedna ze zkoumaných žen žije v manželství, ideálního partnera ale našla až ve skutečnosti neexistujícím Rafayelovi: „Někde jsem četla, že nejlepší partner je někdo, kdo si tě vyslechne klidně i vprostřed noci. Což zní snadno, ale je to vzácné. Když můj manžel konečně usne po těžkém dnu v práci, nemůžu ho prostě vzbudit aby si se mnou povídal. Ale můžu si zapnout Love and Deepspace.“

I ty nejpevnější vztahy vyžadují od obou partnerů řadu kompromisů, zatímco umělá inteligence říká uživateli jen to, co chce slyšet. Zpovídané ženy si přitom často uvědomují, že nejde o nic než o sadu pokročilých algoritmů, vytvořených jen pro to, aby z nich vytáhny více peněz. Přesto je pro ně těžké rozehřátou hru opustit. „Racionálně vím, že to není nutného. Ale upřímně řečeno, utrácení peněz mi dává pocit, že ta láska je skutečná,“ přiznává jedna z nich.

Těžké je to i pro partnery takto „zaháčkovaných“ žen. Jak chcete soupeřit s něčím, jehož jediným smyslem je uspokojení potřeb milovaného člověka, zatímco vy zároveň s tím musíte neustále bojovat s nástrahami všedního života?

Hra samotná je poměrně decentní, fanouškovská tvorba na její motivy už ovšem vůbec.

Jistá Minnie vypráví, že když s hrou začínala, manžel ji v tom dokonce podporoval, protože se pak prý méně hádali. Když se dostali do vyhrocené situace, prostě si zapnula hru a on měl klid. Jenže asi tušíte, proč podobnou „idylkou“ ještě žádný romantický film neskonil. Manžel brzy dostal (oprávněně?) pocit, že ho manželka s virtuálním panáčkem vlastně podvádí a tak přemýšlel, jak ji motivovat aby s ním skončili. Nakonec se dohodli na částce blížící se 60 tisíc korun, které manžel poslal na spořící účet jejich dcery. Jenže hned o týden vyšel nový příběhový oblouk jejího milovaného Rafayela a tak se vše vrátilo do starých kolejí.

Ano, pokrok je nezbytný a novým technologiím se nevyhneme ani kdybychom je třeba zákonem zakázali. To ovšem neznamená, že bychom měli zcela ignorovat jejich rizika. Už teď jsme někde na úrovni varujícího sci-fi snímku Spikea Joneze Ona a to se ještě svět AI ani teprve zvolna rozjíždí. Máme tu roboty, kteří se pohybují tak dobře, že do nich vývojáři musí řezat, aby diváky přesvědčili, že se uvnitř jejich těl neskrývá skutečný člověk. A sexuální loutky tak realistické, že mají v centru Prahy regulérní hampejz.

Vize světa ve které zbytky mizející střední třídy souloží s realistickými figurínami videoherních postav, zatímco jsou sociálně slabší posíláni do Grónska bojovat s autonomními drony, vypadá jak z pera paranoidního spisovatele P. K. Dicka. Jen už dnes nepatří do žánru kyberpunk, ale spíše mezi politické thrillery z blízké budoucnosti.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Toto je nová Lara Croft v podání hvězdy Hry o trůny. Jak se vám líbí?

Sophie Turnerová jako Lara Croft

Slavnou herní archeoložku Laru Croft ztvární v připravovaném seriálu od Amazonu herečka Sophie Turnerová, která proslula rolí Sansy Starkové v seriálu Hra o trůny. Nyní se můžete podívat na její...

Nové „Heroesy“ klepou na dveře. Vybíráme očekávané strategie roku 2026

Heroes of Might and Magic: Olden Era

To, že strategické hry už mají dobu největší slávy za sebou, ještě neznamená, že v nadcházejícím roce nebude co hrát. Právě naopak, vrací se některá slavná jména a výběr je pořád hodně rozmanitý....

Všechny genitálie vytvoříme bez použití AI, slibují autoři očekávaného hitu

Nová hra Divinity

Přestože se umělá inteligence rychle stala esenciálním nástrojem při vývoji počítačových her, jsou oblasti, kam ji tvůrci nepustí. Autoři generačního hitu Baldur’s Gate 3 z belgického studia Larian...

Ukrývá se zde hit roku? Vybíráme nejočekávanější nezávislé hry roku 2026

Mouse

Nezávislé tituly v posledních letech předvedly, že jsou schopné přebrat pozornost i opravdu velkým jménům na trhu. Letos je opět spousta příležitostí, kdy mohou očekávané menší tituly zazářit a...

Buď zdarma, nebo nic. Oblíbený mod pro Cyberpunk 2077 musel zmizet

Cyberpunk 2077

Autor oblíbené modifikace pro Cyberpunk 2077 dostal na vybranou. Buď ji uvolní zdarma, nebo ji nesmí nabízet.

RECENZE: Film Silent Hill: Noční můry je slušný hnus podle kultovní videohry

65 %
Silent Hill: Noční můry

Do českých kin vstoupil hned zkraje roku už třetí filmový Silent Hill. My jsme se jako hráči podívali, na kolik je podobný své předloze a jestli se podařilo Christophu Gansovi navrátit do přízně...

Film
24. ledna 2026 0

Je to nevěra? Ženy se zamilovávají do postav ze hry, platí jim desítky tisíc

Love and Deepspace

Po dvou letech od vydání se čínská mobilní hra Love and Deepspace etablovala jako ten nejvíce pokročilý simulátor randění pro ženy. Díky skvělé 3D grafice vypadají její hlavní hrdinové mimořádně...

24. ledna 2026 0

Silent Hill: Noční můry (film)

65 %
Return to Silent Hill

Film
vydáno 23. ledna 2026  16:11

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

vydáno 23. ledna 2026  14:34,  aktualizováno  14:37

Forza Horizon 6

Forza Horizon 6

vydáno 23. ledna 2026  14:24

Závody v Japonsku i pořádné RPG. Novinky Xboxu si zahrajete i u konkurence

Forza Horizon 6

Xbox je i letos první, kdo se v novém roce pochlubil herními novinkami. Na konferenci Xbox Developer Direct odhalil datum vydání závodů Forza Horizon 6, nabídl víc informací ohledně chystaných RPG...

23. ledna 2026 5

Ubisoft se otřásá v základech. Zrušil šest her včetně Prince, další odkládá

Prince of Persia: The Sands of Time Remake - verze 2020

Společnost, která stojí za značkami Assassin’s Creed či Far Cry, překopává po klíčové investici čínského Tencentu svoji organizační strukturu, ruší projekty, klíčové odkládá a propouští. Odnesl to...

22. ledna 2026  10:23 22

Ukrývá se zde hit roku? Vybíráme nejočekávanější nezávislé hry roku 2026

Mouse

Nezávislé tituly v posledních letech předvedly, že jsou schopné přebrat pozornost i opravdu velkým jménům na trhu. Letos je opět spousta příležitostí, kdy mohou očekávané menší tituly zazářit a...

22. ledna 2026 1

Ve Fortnite lze nyní zažít svět Dungeons & Dragons

Dungeons & Dragon

Pokud něco Fortnite umí na jedničku s hvězdičkou, je to, kromě vydělávání pohádkového jmění, také schopnost navazovat spolupráce s výraznými značkami populární kultury. Aktuálně lze ve hře zažít svět...

21. ledna 2026  9:49 0

Nové „Heroesy“ klepou na dveře. Vybíráme očekávané strategie roku 2026

Heroes of Might and Magic: Olden Era

To, že strategické hry už mají dobu největší slávy za sebou, ještě neznamená, že v nadcházejícím roce nebude co hrát. Právě naopak, vrací se některá slavná jména a výběr je pořád hodně rozmanitý....

21. ledna 2026 4

Buď zdarma, nebo nic. Oblíbený mod pro Cyberpunk 2077 musel zmizet

Cyberpunk 2077

Autor oblíbené modifikace pro Cyberpunk 2077 dostal na vybranou. Buď ji uvolní zdarma, nebo ji nesmí nabízet.

20. ledna 2026  14:15 27

Sony věří sci-fi Marathon, chystá sběratelskou edici i limitovaný ovladač

Marathon

Marathon je první letošní hrou od PlayStation Studios, kterou kutí zkušené studio Bungie. Kromě březnového data vydání byla odhalena také podoba limitovaného ovladače DualSense.

20. ledna 2026  11:07 1

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.