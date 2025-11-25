Zesnulého Udo Kiera hráči znali jako Yuriho z Command & Conquer

Ondřej Zach
  9:53
V 81 letech zemřel německý herec Udo Kier, který zazářil i v několika herních projektech. Podílet se měl také na hororu OD od japonského vývojáře Hidea Kodžimy.
Yuri

Yuri | foto: Westwood Studios

Yuri
Yuri
Command & Conquer: Red Alert 2
Command & Conquer: Red Alert 2
29 fotografií

Udo Kier se do srdcí hráčů zaspal zejména jako charismatických padouch v hraných scénách ve strategických hrách Command & Conquer: Red Alert 2 (2000) a Command & Conquer: Yuri’s Revenge (2001).

„Jsem velmi rád, že se hra líbí tolika lidem. A pokud mě opravdu chcete vidět zpátky, adresa je na krabičce. Stačí napsat do Westwoodu a říct: ‚Nemůžeme se toho nabažit! Udělejte s ním další hru!‘ A já se vrátím… Příště se vás pokusím překvapit, udělat něco jiného, možná něco zlého, možná něco dráždivého. Ale pořád vás miluju,“ řekl Kier v dobovém rozhovoru o Red Alert 2.

Yuri

Call of Duty: WWII - Dr. Peter Straub

S Kodžimou měl pracovat na připravované hororové hře OD, nicméně kvůli stávce se natáčení přesunulo až na další rok. Přesto zůstali v úzkém kontaktu aspoň díky e-mailům.

„Když jsme se koncem září setkali v Miláně, řekl mi, jak moc se těší na to, až se příští rok natáčení znovu rozběhne. I tehdy byl plný energie a rozesmíval mě svými obvyklými ‚udoismy‘. Stále tomu nemůžu uvěřit. Udo nebyl jen herec. Byl skutečnou ikonou své doby. Nikdy nebude nikdo jako on. Udo, odpočívej v pokoji. Nikdy na tebe nezapomenu,“ napsal Kodžima na X.

Z dalších rolí zmiňme tu ve válečné střílečce Call of Duty: WWII (2017), v níž si střihl roli sadistického vědce Dr. Petera Strauba v režimu Nazi Zombies.

Udo Kier prorazil v první polovině 70. let hlavními rolemi v undergroundových snímcích Flesh for Frankenstein a Blood for Dracula. Jeho výrazná tvář, která ho předurčovala k rolím záporáků, monster či nacistů, se za posledních padesát let objevila ve víc než dvou stovkách filmů, píšou kolegové z Kultury.

Command & Conquer: Yuri’s Revenge (2001)

Udo Kier (Benátky, 3. září 2019)

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: „Ještě jedno kolo a jde se spát.“ Znáte legendární tahové strategie?

Heroes of Might and Magic 3

Navzdory všem stereotypům není hraní videoher vždy jen o zběsilém klikání myší. Naopak, mnozí lidé si rádi v klidu uvaří kotel čaje (případně nalijí si sklenku vína) a potrápí mozkové závity u...

Kdo bude letos králem herních Oscarů? Favorit je naprosto jasný

Clair Obscur: Expedition 33

Několik týdnů zbývá do předávání prestižních ocenění Game Awards, ve kterých odborná porota určuje nejlepší hry letošního roku. Po zveřejnění nominací je naprosto jasným favoritem Clair Obscur:...

Kdy budeš mít děti? Už máš věk, otravují Pokimane. Ta je posílá do háje

Pokimane

Jedna z nejpopulárnějších streamerek na platformě Twitch reagovala na neomalené dotazy sledujících, kdy už bude mít děti.

Seběhly se na ně stovky tisíc hráčů. Největší PC hity letošního roku

Monster Hunter Wilds

Letošní rok přinesl celou řadu veleúspěšných her na PC a díky statistikám ze služby SteamDB víme přesně, kolik lidí hrálo naráz daný titul. Vybíráme deset nejpopulárnějších PC her podle dat ze Steamu...

A kde je Jindra z Kingdom Come? Hráče štve, že ho herní Oscaři přehlédli

Tom McKay v Kingdom Come: Deliverance 2

Zatímco jedna z her dostala hned tři nominace za herecké role na udílení herních ocenění Game Awards, hlavní hrdina Jindřich z Kingdom Come: Deliverance 2, kterého ztvárnil herec Tom McKay, nemá...

Zesnulého Udo Kiera hráči znali jako Yuriho z Command & Conquer

Yuri

V 81 letech zemřel německý herec Udo Kier, který zazářil i v několika herních projektech. Podílet se měl také na hororu OD od japonského vývojáře Hidea Kodžimy.

25. listopadu 2025  9:53 0

Obleček v online hře může stát skoro milion. Hráči po něm šílí

Where Winds Meet

Nová online hra Where Winds Meet ukrývá pro hráče opravdu vzácnou odměnu ve formě luxusních digitálních šatů. Z nich se stal symbol bohatých hráčů, kteří neváhají utratit v přepočtu okolo milionu...

25. listopadu 2025 6

Sexy akce Stellar Blade 2 zamíří na víc platforem

Stellar Blade

Po komerčním úspěchu sci-fi akce Stellar Blade bylo jasné, že pokračování je jen otázkou času. Několik prvních informací o chystaném projektu prozradil inzerát.

24. listopadu 2025  14:59 2

Kolik bude stát malé PC od Valve? Dotované nebude

Steam Machine

Steam Machine, tedy malé, přenosné PC, uzpůsobené pro hraní na televizi, vzbudilo mezi hráči rozruch. Jedna z hlavních otázek, která nakonec rozhodne o jeho úspěchu či neúspěchu, však prozatím...

24. listopadu 2025  11:05 17

Je to zmanipulované, vztekal se streamer u nominací herních Oscarů

Arc Raiders

Populární streamer Shroud označil nominace na Game Awards, což je herní obdoba Oscarů, za zmanipulované poté, co se do hlavní kategorie neprobojovala multiplayerová střílečka Arc Raiders.

24. listopadu 2025 19

RECENZE: Kultovní Syberia dostala remake, i tak ale působí jako z jiné doby

70 %
Syberia - Remastered

Ani nový engine, ani kompletně přepracovaná grafika nedokážou zakrýt, že takřka čtvrt století stará legendární adventura působí zastarale. Pamětníkům původní zážitek nijak neobohatí, na nováčky bude...

PS5
23. listopadu 2025 6

Terminator 2D: No Fate

Terminator 2D: No Fate

vydáno 22. listopadu 2025  10:27

Metroid Prime 4: Beyond

Metroid Prime 4: Beyond

vydáno 22. listopadu 2025  10:24

KVÍZ: „Ještě jedno kolo a jde se spát.“ Znáte legendární tahové strategie?

Heroes of Might and Magic 3

Navzdory všem stereotypům není hraní videoher vždy jen o zběsilém klikání myší. Naopak, mnozí lidé si rádi v klidu uvaří kotel čaje (případně nalijí si sklenku vína) a potrápí mozkové závity u...

vydáno 22. listopadu 2025

Syberia - Remastered

70 %
Syberia - Remastered

Remake kultovní adventury z roku 2002

PS5
vydáno 21. listopadu 2025  23:08,  aktualizováno  23:18

Ubisoft už vyhlíží čínské peníze. Do března vydá čtyři hry, jedna je tajná

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Aktuální finanční zpráva vydavatelství Ubisoft říká, že firmě se po hospodářské stránce daří. Zároveň byly naplněny všechny podmínky pro uzavření dohody s čínským investorem Tencent.

21. listopadu 2025  11:16,  aktualizováno  15:10 1

Najde svoji ztracenou lásku? Filmový Silent Hill vypadá lépe, než se čekalo

Return to Silent Hill

Očekávaní nebyla vysoká. První plnohodnotný trailer z filmového hororu Return to Silent Hill, který se bude v českých kinech promítat pod názvem Silent Hill: Noční můry, přesto vypadá obstojně.

21. listopadu 2025  9:59 1

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.