Udo Kier se do srdcí hráčů zaspal zejména jako charismatických padouch v hraných scénách ve strategických hrách Command & Conquer: Red Alert 2 (2000) a Command & Conquer: Yuri’s Revenge (2001).
„Jsem velmi rád, že se hra líbí tolika lidem. A pokud mě opravdu chcete vidět zpátky, adresa je na krabičce. Stačí napsat do Westwoodu a říct: ‚Nemůžeme se toho nabažit! Udělejte s ním další hru!‘ A já se vrátím… Příště se vás pokusím překvapit, udělat něco jiného, možná něco zlého, možná něco dráždivého. Ale pořád vás miluju,“ řekl Kier v dobovém rozhovoru o Red Alert 2.
S Kodžimou měl pracovat na připravované hororové hře OD, nicméně kvůli stávce se natáčení přesunulo až na další rok. Přesto zůstali v úzkém kontaktu aspoň díky e-mailům.
„Když jsme se koncem září setkali v Miláně, řekl mi, jak moc se těší na to, až se příští rok natáčení znovu rozběhne. I tehdy byl plný energie a rozesmíval mě svými obvyklými ‚udoismy‘. Stále tomu nemůžu uvěřit. Udo nebyl jen herec. Byl skutečnou ikonou své doby. Nikdy nebude nikdo jako on. Udo, odpočívej v pokoji. Nikdy na tebe nezapomenu,“ napsal Kodžima na X.
Z dalších rolí zmiňme tu ve válečné střílečce Call of Duty: WWII (2017), v níž si střihl roli sadistického vědce Dr. Petera Strauba v režimu Nazi Zombies.
Udo Kier prorazil v první polovině 70. let hlavními rolemi v undergroundových snímcích Flesh for Frankenstein a Blood for Dracula. Jeho výrazná tvář, která ho předurčovala k rolím záporáků, monster či nacistů, se za posledních padesát let objevila ve víc než dvou stovkách filmů, píšou kolegové z Kultury.