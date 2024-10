Rozpuštěný tým Prince of Persia pracuje na třech nových projektech

Podle insidera Toma Hendersona, který nás pravidelně zásobuje zákulisními informacemi z francouzského vydavatelství Ubisoft, se prodeje Prince of Persia: The Lost Crown vyšplhaly na jeden milion kopií. Ubisoft ovšem očekával výsledky na úrovni těch nejlepších metroidvanií na trhu, tedy několik milionů. Tým proto rozpustil (více jsme psali na Bonuswebu zde).

Jeho lidé nyní pracují na třech různých projektech. Většina týmu byla převelena na vývoj dobrodružné hry Beyond Good and Evil 2, kterou Ubisoft oznámil v roce 2008 a oživil na herní akci E3 2017. Vydání je přitom ještě několik let vzdálené, píše Henderson.

Zřejmě by se musel stát zázrak, aby si na sebe vydělala. První díl sice hráči milovali, ale po komerční stránce to úspěch nebyl. Pro srovnání, propadák v podobě námořní akce Skull & Bones byl ve vývoji deset let a Ubisoft podle odhadů stál mezi 650 a 850 miliony dolarů.

Prince of Persia: The Lost Crown Beyond Good & Evil 2 Ghost Recon Breakpoint

Zhruba tucet dalších vývojářů se připojilo k projektu Ovr, což má být další řadový díl ze série Ghost Recon. Poslední díl Breakpoint z roku 2019 se dočkal jen vlažného přijetí, a to jak v recenzích, tak po stránce prodejů.

Další tucet vývojářů byl převelen k projektu Steambot, což má být remake původní hopsačky Rayman, který má pod palcem Ubisoft Milan. Na předělávku má dohlížet v pozici konzultanta sám Michel Ancel, tedy tvůrce původního Raymana.