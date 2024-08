Simulátor ponorky Uboat je na Steamu nečekaným hitem

Pryč jsou ty doby, kdy se simulátorům ponorek věnovaly i veliká vydavatelství typu Ubisoft. Jejich série Silent Hunter je už dávno u ledu a příznivci okrajového žánru musí spoléhat na menší nezávislá studia. Aktuální steamový hit Uboat, který se po letech strávených v režimu předběžného přístupu konečně dočkal plné verze, by to mohl změnit, je totiž skvělý.

Více než na technické parametry podmořského boje se vývojáři soustředili na život posádky, o své svěřence se musíte pečlivě starat, jinak hrozí vypuknutí ponorkové nemoci, která je ve výsledku nebezpečnější než nepřátelská plavidla.

Hra v tomto ohledu připomíná legendární This War of Mine, kdy vás omezené zdroje nutí k nepříjemným rozhodnutím, jako další zdroj inspirace posloužil vesmírný „survival“ FTL. Celkově má hra 85 procent kladných hodnocení a v jeden moment ji hrálo více než 7 tisíc hráčů na jednou, což je pro tento žánr opravdu úspěch. A co lépe, hra je nyní k dispozici v 75% slevě za cca dvě stovky, což za ty potenciální desítky hodin zábavy rozhodně stojí.