Vávra se vysmál šetření Ubisoftu. Mohli by vydávat 10 Kingdom Come ročně, říká

Ondřej Zach
  9:39
Herní vydavatelství Ubisoft vykázalo za poslední fiskální rok obří ztrátu. Společnost právě prochází transformací a šetří. Tomu se však vysmál český vývojář Daniel Vávra, podle nějž je Ubisoft stále moc velký.

Francouzský herní gigant Ubisoft skončil za fiskální rok končící 31. března 2026 ve velké ztrátě. Firma podle finanční zprávy vykázala čistou ztrátu 1,475 miliardy eur, zatímco tržby klesly o 17,4 % na 1,525 miliardy eur. Důvodem je především slabá nabídka nových her v uplynulém roce.

Stabilní zůstávají příjmy z bohatého katalogu her, který táhnou značky Rainbow Six Siege, Assassin’s Creed a The Division. „Procházíme výraznou transformací společnosti. Děláme těžká, ale nutná rozhodnutí, abychom se vrátili k růstu,“ komentoval výsledky šéf firmy Yves Guillemot.

Společnost za uplynulý fiskální rok propustila zhruba 1 200 lidí, stále však má 16 590 zaměstnanců. A právě tomu se vysmál český vývojář Daniel Vávra, který má na svém kontě první dvě Mafie či oba díly Kingdom Come.

„Po propouštění má Ubisoft 16 600 zaměstnanců. Jejda. To je asi 70 studií velikosti Warhorse. To by mohlo znamenat 10 her velikosti KCD2, z nichž každá by se vyvíjela 7 let a vycházela každý rok! Otázka však zní: mám využít současný pokles cen a nakoupit?“ napsal sarkasticky Vávra.

Ubisoft očekává pokles tržeb a ztrátu i v tom roce. Obrat má přijít až ve fiskálním roce 2027/2028 – během něj totiž vyjdou nové velké díly her Assassin’s Creed, Far Cry a Ghost Recon.

Co se týká Vávry, pracuje na hraném filmu Kingdom Come. Studio Warhorse chystá dvě RPG hry v otevřeném světě – jednou z nich je Kingdom Come a druhá je zasazená do Středozemě.

