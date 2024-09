Ubisoft má problémy. Po slabších prodejích Star Wars odkládá Assassin’s Creed

Ubisoft ve své finanční zprávě přiznává, že úvodní prodeje Star Wars Outlaws jsou slabší, než se očekávalo, což je také hlavní důvod, proč společnost za druhé fiskální čtvrtletí nesplnila své cíle. Vedení proto přistupuje k několika krokům, které se ovšem týkají i dalších her. V případě Star Wars Outlaws se vývojáři snaží opravit bugy a vylepšit herní zážitek, aby hra „zaujala široké publikum během prázdninové sezony“ a stala se dlouhodobě úspěšnou. Tomu má napomoci i vydání na Steamu, a to 21. listopadu.

Větší dopad to ovšem bude mít na samurajský Assassin’s Creed Shadows, který měl vyjít letos v listopadu a odkládá se až na 14. únor 2025. Tvůrci po zkušenost se Star Wars Outlaws upouštějí od season passu a hra hned v den vydání zamíří také na Steam. Kdo si hru předobjedná, získá první expanzi zdarma.

Šéf Ubisoftu Yves Guillemot se také vyjádřil k „polarizovaným komentářům“ na adresu Ubisoftu. „Chtěl bych znovu potvrdit, že jsme společnost, která se zaměřuje především na zábavu a vytváří hry pro nejširší veřejnost a naším cílem není prosazovat žádnou konkrétní agendu. Jsme i nadále odhodláni vytvářet hry pro fanoušky a hráče, které si každý může užít.“

Jedna věc je vyjádření pro akcionáře, druhá veřejné mínění. Ubisoft totiž tvrdě narazil v Japonsku, jehož publiku vadí černý samuraj, nepřesnosti v architektuře (například nesmyslné využití čínských prvků), etiketě, použitá hiphopové hudba atd. Tím, jak se hra ocitla pod drobnohledem, si pak lidé všímali dalších a dalších přešlapů, například neoprávněně použitých emblémů či fotografií určitých organizací u sběratelské edice.

Assassin's Creed Shadows Assassin's Creed Shadows Licencovaná figurka Assassin’s Creed Shadows

Naposledy popudila japonské hráče licencovaná figurka, na níž je samuraj Jasuke, zničená brána Torii s jedním sloupem, na které sedí ninja Naoe. Problém je, že v Japonsku se taková brána vyskytuje na jediném místě, a to v Nagasaki. Je to symbol zkázy, kterou městu přinesla atomová bomba. Není tak těžké pochopit, proč Ubisoft raději zrušil svoji účast na akci Tokyo Game Show. Mnozí japonští hráči už označují Ubisoft za „kriminální a nenávistnou“ společnost, dokonce běží i petice za zrušení hry.

Ačkoliv Ubisoft tvrdí, že konzultuje hru s historiky, zřejmě se to promítne do jiných oblastí hry, než by většinové publikum očekávalo. Jednou z nich je například docentka japonské literatury a kultury Sachi Schmidt-Hori, která zkoumá hyperfeminismus, hypermaskulinitu a hypersexualitu v klasické japonské literatuře a vydala knížku Příběhy zbožňovaných chlapců: Mužská láska ve středověkých japonských buddhistických vyprávěních. Zřejmě se tak můžeme těšit na historicky věrně zpracovaný gay příběh, který se ovšem bude odehrávat v japonsko-čínských kulisách s hiphopovým hudebním podkresem.

Assassin’s Creed Shadows to ovšem bude mít těžké ještě z jednoho důvodu. Před lety by Ubisoftu hráči za samurajskou tematiku utrhali ruce. Jenže pak přišla Ghost of Tsushima, kterou mimochodem milují i japonští hráči. A na příští rok se chystá fantasticky vypadající Ghost of Yōtei.

Odložení hry je přesto dobrý tah. Ubisoft má k dispozici počet předobjednávek, takže pro něj není těžké odhadnout trajektorii prodejů. Zřejmě tuší, že zázraky se nedějí a vydávat hru v této atmosféře by byla sebevražda. Otázka samozřejmě zní, co dokáže změnit za tři měsíce, které mají vývojáři navíc.