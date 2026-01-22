Ubisoft se otřásá v základech. Zrušil šest her včetně Prince, další odkládá

Ondřej Zach
  10:23
Společnost, která stojí za značkami Assassin’s Creed či Far Cry, překopává po klíčové investici čínského Tencentu svoji organizační strukturu, ruší projekty, klíčové odkládá a propouští. Odnesl to mimo jiné i remake Prince of Persia: The Sands of Time.
Prince of Persia: The Sands of Time Remake - verze 2020

Prince of Persia: The Sands of Time Remake - verze 2020 | foto: Ubisoft

Prince of Persia: The Sands of Time Remake - verze 2020
Prince of Persia: The Sands of Time Remake - verze 2020
Prince of Persia: The Sands of Time Remake - verze 2020
Prince of Persia: The Sands of Time Remake - verze 2020
180 fotografií

Loni v listopadu Ubisoft oznámil, že byly naplněny všechny podmínky pro uzavření dohody s čínským investorem Tencent, který do nově vzniklé dceřiné společnosti investuje 1,16 miliardy eur.

Tehdy ještě francouzský vydavatel tvrdil, že remake Prince of Persia: The Sands of Time vydá do března 2026. To už dnes ovšem neplatí. Zároveň s transformací celé společnosti, kterou Ubisoft sám označuje za reset, bylo zrušeno šest her a mezi nimi i již oznámený a odkládaný remake.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake - verze 2020
Prince of Persia: The Sands of Time Remake - verze 2020

Prince of Persia: The Sands of Time Remake – verze 2020

„Ačkoli měl tento projekt velký potenciál, nebyli jsme schopni dosáhnout úrovně kvality, kterou si zasloužíte, a pokračování by vyžadovalo více času a investic, než jsme mohli s čistým svědomím poskytnout. Nechtěli jsme vydat něco, co by nedosahovalo úrovně hry The Sands of Time,“ oznámili tvůrci remaku. Jeho vývoj byl už jednou kompletně restartován.

Ubisoft zrušil v rámci svého tříletého plánu šest her (z toho čtyři neoznámené) a dalších sedm odložil, aby vyšly v požadované vysoké kvalitě.

Assassin’s Creed Shadows

Assassin’s Creed Valhalla

Co se tedy v Ubisoftu děje? Společnost chce snížit fixní náklady o zhruba 500 milionů eur, aby do března 2028 klesly na 1,25 miliardy eur. To znamená zavírání studií a restrukturalizaci těch, které pokračují v práci.

V rámci nové organizační struktury vzniklo pět specializovaných oddělení (Creative Houses), které fungují nezávisle na sobě a mají vlastní finanční cíle. O svěřené značky se mají starat v dlouhodobém horizontu.

  • CH1 (Vantage Studios): Velké franšízy jako Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six, které mají vydělávat miliardy – nejdůležitější oddělení
  • CH2: Kompetitivní a kooperativní střílečky (The Division, Ghost Recon, Splinter Cell).
  • CH3: Provozování live service her (For Honor, The Crew, Skull & Bones).
  • CH4: Fantasy světy a příběhovky (Anno, Might & Magic, Prince of Persia).
  • CH5: Casual a rodinné hry (Just Dance).

Far Cry 6

Far Cry 5

„Odvětví se stává stále více selektivním a konkurenčním, s rostoucími náklady na vývoj a většími výzvami při vytváření značek. Na druhou stranu, výjimečné AAA hry, pokud jsou úspěšné, mají větší finanční potenciál než kdykoli předtím,“ řekl CEO společnosti Yves Guillemot.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Témata: Ubisoft, Tencent

Nejčtenější

Toto je nová Lara Croft v podání hvězdy Hry o trůny. Jak se vám líbí?

Sophie Turnerová jako Lara Croft

Slavnou herní archeoložku Laru Croft ztvární v připravovaném seriálu od Amazonu herečka Sophie Turnerová, která proslula rolí Sansy Starkové v seriálu Hra o trůny. Nyní se můžete podívat na její...

Nové „Heroesy“ klepou na dveře. Vybíráme očekávané strategie roku 2026

Heroes of Might and Magic: Olden Era

To, že strategické hry už mají dobu největší slávy za sebou, ještě neznamená, že v nadcházejícím roce nebude co hrát. Právě naopak, vrací se některá slavná jména a výběr je pořád hodně rozmanitý....

Upíři, samurajové i draci. Vybíráme nejočekávanější RPG roku 2026

Phantom Blade Zero

Fanoušci her na hrdiny se v roce 2026 mají na co těšit. Dorazí nejenom zajímavé novinky, ale i několik důležitých remaků či restartů známých sérií a možná i jeden opravdu nečekaný datadisk. Vybíráme...

Všechny genitálie vytvoříme bez použití AI, slibují autoři očekávaného hitu

Nová hra Divinity

Přestože se umělá inteligence rychle stala esenciálním nástrojem při vývoji počítačových her, jsou oblasti, kam ji tvůrci nepustí. Autoři generačního hitu Baldur’s Gate 3 z belgického studia Larian...

Sesadí Minecraft z trůnu? Novinku už údajně vyzkoušely miliony hráčů

Hytale

Po strastiplném a dlouholetém vývoji, kdy byl celý projekt dokonce na nějakou dobu zrušený, se vrací hlavní konkurent Minecraftu, a to rovnou ve formě předběžného přístupu. Hytale vyhlíželo zřejmě...

Ubisoft se otřásá v základech. Zrušil šest her včetně Prince, další odkládá

Prince of Persia: The Sands of Time Remake - verze 2020

Společnost, která stojí za značkami Assassin’s Creed či Far Cry, překopává po klíčové investici čínského Tencentu svoji organizační strukturu, ruší projekty, klíčové odkládá a propouští. Odnesl to...

22. ledna 2026  10:23 6

Ukrývá se zde hit roku? Vybíráme nejočekávanější nezávislé hry roku 2026

Mouse

Nezávislé tituly v posledních letech předvedly, že jsou schopné přebrat pozornost i opravdu velkým jménům na trhu. Letos je opět spousta příležitostí, kdy mohou očekávané menší tituly zazářit a...

22. ledna 2026 1

Ve Fortnite lze nyní zažít svět Dungeons & Dragons

Dungeons & Dragon

Pokud něco Fortnite umí na jedničku s hvězdičkou, je to, kromě vydělávání pohádkového jmění, také schopnost navazovat spolupráce s výraznými značkami populární kultury. Aktuálně lze ve hře zažít svět...

21. ledna 2026  9:49 0

Nové „Heroesy“ klepou na dveře. Vybíráme očekávané strategie roku 2026

Heroes of Might and Magic: Olden Era

To, že strategické hry už mají dobu největší slávy za sebou, ještě neznamená, že v nadcházejícím roce nebude co hrát. Právě naopak, vrací se některá slavná jména a výběr je pořád hodně rozmanitý....

21. ledna 2026 4

Buď zdarma, nebo nic. Oblíbený mod pro Cyberpunk 2077 musel zmizet

Cyberpunk 2077

Autor oblíbené modifikace pro Cyberpunk 2077 dostal na vybranou. Buď ji uvolní zdarma, nebo ji nesmí nabízet.

20. ledna 2026  14:15 27

Sony věří sci-fi Marathon, chystá sběratelskou edici i limitovaný ovladač

Marathon

Marathon je první letošní hrou od PlayStation Studios, kterou kutí zkušené studio Bungie. Kromě březnového data vydání byla odhalena také podoba limitovaného ovladače DualSense.

20. ledna 2026  11:07 1

Marathon

Marathon

vydáno 20. ledna 2026  10:37,  aktualizováno  10:38

Do roka zemře, tak prosí autory GTA VI, aby si mohl hru zahrát v předstihu

Grand Theft Auto 6

Internet dojala zpráva o smrtelně nemocném fanouškovi chystané hry Grand Theft Auto VI, kterému údajně už nezbývá moc času. A tak poprosil autory, zda by si hru nemohl vyzkoušet dřív. A prý dostal...

20. ledna 2026 13

RECENZE: Skákačka Mio: Memories in Orbit překvapí propracovaným světem

90 %
Mio: Memories in Orbit

Fanoušci žánru metroidvania by měli zbystřit. Mio: Memories in Orbit je nenápadný, ale zároveň opravdu poctivý zástupce žánru a levou zadní umí vyplnit prázdné místo, které vám mohlo vzniknout po...

PS5
19. ledna 2026 0

Mio: Memories in Orbit

90 %
Mio: Memories in Orbit

PS5
vydáno 19. ledna 2026  11:02,  aktualizováno  16:19

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

RECENZE: Kingdom Come funguje i na papíře. Komiks dokáže oslovit i nehráče

80 %
Komiks Kingdom Come: Deliverance - Ztracené příběhy

Celosvětový úspěch českého historického RPG Kingdom Come 2 dal vzniknout i jeho komiksové adaptaci. Ve třech samostatných příbězích dává nahlédnout na tragické osudy dobře známých postav. I když se v...

Kniha
19. ledna 2026 2

Česká hra pro děti s ADHD má pomoci propojit zábavu s terapií

Star Focus

Nezávislé české studio Bell Hat Games se chystá na vydání své prvotiny, která vzniká ve spolupráci s terapeuty a klade si za cíl pomoci dětem s ADHD.

18. ledna 2026 4

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.