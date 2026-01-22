Loni v listopadu Ubisoft oznámil, že byly naplněny všechny podmínky pro uzavření dohody s čínským investorem Tencent, který do nově vzniklé dceřiné společnosti investuje 1,16 miliardy eur.
Tehdy ještě francouzský vydavatel tvrdil, že remake Prince of Persia: The Sands of Time vydá do března 2026. To už dnes ovšem neplatí. Zároveň s transformací celé společnosti, kterou Ubisoft sám označuje za reset, bylo zrušeno šest her a mezi nimi i již oznámený a odkládaný remake.
Prince of Persia: The Sands of Time Remake – verze 2020
„Ačkoli měl tento projekt velký potenciál, nebyli jsme schopni dosáhnout úrovně kvality, kterou si zasloužíte, a pokračování by vyžadovalo více času a investic, než jsme mohli s čistým svědomím poskytnout. Nechtěli jsme vydat něco, co by nedosahovalo úrovně hry The Sands of Time,“ oznámili tvůrci remaku. Jeho vývoj byl už jednou kompletně restartován.
Ubisoft zrušil v rámci svého tříletého plánu šest her (z toho čtyři neoznámené) a dalších sedm odložil, aby vyšly v požadované vysoké kvalitě.
Co se tedy v Ubisoftu děje? Společnost chce snížit fixní náklady o zhruba 500 milionů eur, aby do března 2028 klesly na 1,25 miliardy eur. To znamená zavírání studií a restrukturalizaci těch, které pokračují v práci.
V rámci nové organizační struktury vzniklo pět specializovaných oddělení (Creative Houses), které fungují nezávisle na sobě a mají vlastní finanční cíle. O svěřené značky se mají starat v dlouhodobém horizontu.
- CH1 (Vantage Studios): Velké franšízy jako Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six, které mají vydělávat miliardy – nejdůležitější oddělení
- CH2: Kompetitivní a kooperativní střílečky (The Division, Ghost Recon, Splinter Cell).
- CH3: Provozování live service her (For Honor, The Crew, Skull & Bones).
- CH4: Fantasy světy a příběhovky (Anno, Might & Magic, Prince of Persia).
- CH5: Casual a rodinné hry (Just Dance).
„Odvětví se stává stále více selektivním a konkurenčním, s rostoucími náklady na vývoj a většími výzvami při vytváření značek. Na druhou stranu, výjimečné AAA hry, pokud jsou úspěšné, mají větší finanční potenciál než kdykoli předtím,“ řekl CEO společnosti Yves Guillemot.