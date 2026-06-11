Zemětřesení v Ubisoftu. Zavřel dvě studia, v dalších propouští

Ubisoft v květnové finanční zprávě vykázal za poslední fiskální rok obří ztrátu. Snaze společnosti se vzápětí vysmál český vývojář Daniel Vávra, podle nějž je Ubisoft stále ohromný. Dodal, že při takovém počtu by mohli mít 70 studií o velikosti Warhorse, které každý rok vydávají deset her o velikosti Kingdom Come 2.
Restrukturalizace však není ani zdaleka u konce. Ubisoft aktuálně zavřel dvě podpůrná studia, konkrétně Ubisoft Winnipeg a Ubisoft Belgrade. Kanadské studio řešilo spíše technologickou stránku her, naposledy mělo vypomáhat s Rainbow Six Mobile. Propouštění se týká zhruba šedesáti pěti lidí.
Bělehradské studio pomáhalo s hrami jako Skull & Bones, Riders Republic či Assassin’s Creed Mirage. O práci přišlo všechno sto zaměstnanců.
O dalších zhruba 50 zaměstnanců, což je odhadem čtvrtina pracovní síly, přišlo studio Ubisoft Barcelona. To se nyní bude výhradně soustředit na projekty navázané na značku Rainbow Six.
A Ubisoft San Francisco opustí desítky lidí, od roku 2024 už to však není plnohodnotné vývojové studia, zůstali jen zaměstnanci z IT, marketingu a podpory. Dříve ovšem vytvářeli hry pod značkou Rocksmith, stáli za povedeným RPG South Park: The Fractured But Whole a neúspěšnou střílečkou Xdefiant.