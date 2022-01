Služba Ubisoft+ míří na Xbox, Rainbow Six Extraction vyjde v Game Passu

Ubisoft přišel hned s dvojicí oznámení. První se týká předplatného Ubisoft+, které je prozatím dostupné pouze na PC a Stadii. Uživatelé mají za zhruba 370 korun měsíčně přístup k více než stovce her od Ubisoftu, a to včetně nových her. A právě tato služba se v budoucnu objeví na aktuálních konzolích Xbox.

Neznamená to ovšem, že se stane součástí Game Passu, tedy předplatného od Microsoftu. Francouzská společnost už potvrdila, že půjde o oddělené předplatné. Ale kdo ví, EA Play od Electronic Arts se přidružilo ke Game Passu také později. Otázkou pak je, zda by nevzrostla cena nebo nevzniklo víc stupňů předplatného.

Druhé oznámení se týká připravované taktické akce Rainbow Six Extraction, které vychází 20. ledna na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S. A právě ta se objeví hned v den vydání ve službě Game Pass, a to i na PC.

Pro hráče je to dobrá zpráva hned ze dvou důvodů. Jednak si hru můžeme levně vyzkoušet, aniž bychom si ji museli kupovat. A pokud by vás bavila, díky vydání v Game Passu nebude problém najít hráče.

„Dokazujeme tak, že věříme v hodnotu a možnost volby, kterou předplatné her hráčům nabízí. Rainbow Six Extraction pro členy Xbox Game Passu a PC Game Passu je teprve začátek. Nakonec nabídneme službu Ubisoft+ i majitelům konzolí Xbox, aby si mohli na svých konzolích užívat plný rozsah naší knihovny her Ubisoft+, a to včetně novinek,“ řekl Chris Early, senior viceprezident Ubisoftu pro strategická partnerství a rozvoj obchodu.