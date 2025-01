Ubisoft zavřel další studio, propustí 185 lidí

Ubisoft v rámci probíhajících škrtů zavřel britské studio Leamington (dříve FreeStyleGames Limited) a zároveň snižuje počet zaměstnanců v Düsseldorfu, Stockholmu a Newcastlu. V této vlně přijde o práci 185 zaměstnanců. Studio Leamington fungovalo pod Ubisoftem jako podpůrné studio, asistovalo například při vývoji obou dílů The Divison, střílečky Far Cry 5, námořní akce Skull & Bones ši Star Wars Outlaws.

„V rámci pokračujících snah, jež povedou ke snížení nákladů a upřednostnění projektů, které zajistí dlouhodobou stabilitu společnosti Ubisoft, jsme oznámili cílenou restrukturalizaci ve společnostech Ubisoft Düsseldorf, Ubisoft Stockholm a Ubisoft Reflections a trvalé uzavření pobočky Ubisoft Leamington,“ uvedl mluvčí společnosti Ubisoft v prohlášení pro britský Eurogamer.

„Bohužel to bude mít dopad na celkem 185 zaměstnanců. Jsme jim velmi vděční za jejich přínos a jsme připraveni je při tomto přechodu podporovat.“

Ubisoft průběžně propouští od roku 2022, nicméně asi nejhůře se mu vedlo loni. Dobrodružství Star Wars Outlaws podpořené známou licencí nenaplnilo prodejní očekávání, nic moc námořní akce Skull & Bones ani neměla šanci se po deseti letech vývoje zaplatit a na začátku slibná týmová akce XDefiant letos v červnu skončí. Ukončení vývoje XDefiantu vedlo k propuštění dalších 277 lidí a k uzavření produkčních částí studií v San Francisku a Ósace.

Už nějakou dobu se objevují zprávy, že Ubisoft vede jednání o prodeji celé nebo části společnosti, a to i s čínským gigantem Tencent. Rodina Guillemotů, která společnost v roce 1986 založila, se má snažit udržet si klíčové značky.

O tom, jak to nakonec dopadne, může rozhodnout i úspěch či neúspěch vícekrát odloženého Assassin’s Creed Shadows. Tvůrci v mezičase zapracovali na parkuru a opravě chyb, takže to to ve výsledku může být jeden z nejodladěnějších dílů posledních let (číst první dojmy z hraní na Bonuswebu).

Samotnou podstatu negativního přijetí, a to obsazení černošského samuraje Jasukeho do hlavní role, to ovšem neřeší. Pro řadu hráčů, dlouhodobě nespokojených s politikou společnosti, to byla poslední kapka. Ostatně v Japonsku hra nebude mít na růžích ustláno ani pro provedených úpravách. Zatímco nám asi nepřijde divné, že pod kvetoucí sakurou (začátek jara) jsou rozložené v koších vodní melouny (léto), či že Jasuke nosí zlatou zbroj v hodnotě celého panství, Japonci si podle ohlasů na sociálních sítích těchto detailů všímají.